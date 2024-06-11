華裔控衛嚴俊麟成「魔獸隊友」　棄高薪追籃球夢獲台灣野馬青睞

▲華裔控衛嚴俊麟成為霍華德在台灣野馬的隊友。（圖／台灣野馬提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

在美國出生的30歲台灣華裔好手嚴俊麟為追求割捨不了的籃球夢，毅然決然放棄軟體銷售員的高薪工作，空白1年全力備戰職業舞台。當現實看似打倒他時，臺灣野馬隊向他張開懷抱，讓他總算實現努力大半輩子也想抓住的目標，還成了前NBA第1中鋒霍華德的隊友。

身高180公分的嚴俊麟主打控衛，2016-17賽季曾就讀美國大學男籃第1級Utah Valley大學，之後為了獲得更多上場機會，轉學至專科聯賽Utah State University Eastern，卻遭逢右腳韌帶斷裂的重傷，為此休養3、4個月，所幸最後還是重回球場，也打出讓教練滿意的成績。

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只是2019年畢業後，嚴俊麟遲遲等不到職業舞台的機會，他選擇先就業，卻始終忘不了籃球夢，同時也一邊自主訓練，擔任籃球教練。

「在我心中還是一直有個夢，覺得不管怎樣都想挑戰看看。」嚴俊麟毅然決然辭去工作，給自己1年的時間，專心為籃球生涯努力，他不僅找了訓練師強化體能與球技，也透過台灣經紀人探尋簽約或測試機會。

期間嚴俊麟到過PLG新竹攻城獅與SBL台灣銀行等隊測試，卻終究欠缺臨門一腳，嚴俊麟說：「我以為自己表現得不錯，但考量到我的年紀，以及我有7年沒有真正打過比賽，我能理解球隊為什麼沒有選擇我。」

正當嚴俊麟打算放棄時，臺灣野馬隊與他接洽了，「我一開始還以為是詐騙！感覺太不真實了，沒想到夢想真的能夠成真！」嚴俊麟感謝上帝給他這個機會，「也許我個子不是最高、速度不是最快，但我會最努力訓練，付出100％全力克服所有困難與挑戰。」

嚴俊麟在與臺灣野馬隊簽約後，一度還不敢告訴父親這個消息，「他會擔心我能不能養家活口，所以我等了2、3個禮拜才告訴他。」嚴俊麟表示：「我知道這機會難得，有夢想就想試試看，如果沒試我可能永遠都會想著，如果當初有做會是怎樣？」

嚴俊麟的父母都來自台灣，因此當他知道臺灣野馬隊將在7月底於台北舉行比賽時也格外興奮，甚至主動詢問是否有機會能穿上中文姓名的球衣，「我想如果能穿上寫著中文姓名的球衣，那我爸媽一定會感到很驕傲，也真的是一種夢想成真的感動。」