大聯盟球員票選最佳球員！大谷翔平第一名　無法進行比較　

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

美國體育媒體《The Athletic》今天（台北時間11日）公開了一年一度的「MLB選手調查2024」，洛杉磯道奇隊大谷翔平在「最佳球員」票選，獲得46％的得票率排名第一。

《The Athletic》在今年大聯盟開季後的2個半月內，以幾乎相同的比例對18支球隊進行了調查，共有超過100人參與了問卷調查。

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在「誰是最佳球員？」票選中，共有102人回答，大谷翔平獲得46％（47票）。第2名是亞特蘭大勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）得票率為26.5％（27票），

道奇隊貝茲（Mookie Betts）和洋基隊賈吉（Aaron Judge）則以8.8％（9票）的得票率並列第3。天使隊楚奧特（Mike Trout）排第5。還有其他6名球員獲得了一些票。

這次投票採匿名調查，《The Athletic》寫著，「一些球員認為大谷翔平是真正的答案，但選他太平常了，所以投了其他球員。」

而球員的看法是：「這是多麼愚蠢的問題，理所當然啊」、「無法進行比較，其他球員可以相互比較，但對於他，無法比較」、「是選擇翔平魯斯還是大谷翔平的問題，沒得商量」。