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黃秋生受邀開球曝兒時棒球夢　餅總見本尊：散發霸氣

▲▼黃秋生參加統一獅主題日。（圖／統一獅提供）

▲▼黃秋生參加統一獅主題日。（圖／統一獅提供）

▲▼黃秋生參加統一獅主題日。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

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今日台南棒球場進行傑尼獅靚仔茶餐廳最終回，特別邀請金馬影帝黃秋生擔任活動嘉賓，賽前場外活動由安排黃秋生、林岳平及李其峰為傑尼獅靚仔茶餐廳每日開幕剪綵活動，現場與球迷一起互動同樂。本場傑尼獅靚仔茶餐廳主題日，賽前除了安排陳傑憲千安慶祝活動，也特別邀請黃秋生擔任開球嘉賓，並安排到看台區體驗職棒應援樂趣。

本場賽事開球嘉賓投手由黃秋生擔任，搭配捕手為統一獅扛壩子總教練林岳平擔任，賽前餅總林岳平也特別指導黃秋生開球練習，餅總林岳平表示：「能夠親自見到黃秋生真的太榮幸，對於黃秋生的印象很自然地散發出一種霸氣，真的很酷、很特別。」

除了開球外，黃秋生也特地到一、三壘看台拋送簽名球與球迷互動，並待在看台體驗職棒應援的樂趣，聊到欣賞職棒樂趣，黃秋生表示：「太喜歡了，沒有原因就是喜歡，對於棒球場上每一位選手都十分敬佩，每一球的投出和對決，在球場場上有太多可能，真的很奧妙。聊到小時兒時夢想是擔任棒球員，但因為香港比較少有棒球運動，所以今天開球也算是夢想實現的一天。」

連續三天傑尼獅靚仔茶餐廳主題活動圓滿成功，也吸引將近兩萬名球迷參與活動，下一檔統一獅主題日活動將推出「ㄊㄧㄕ小學堂」將於6.22及6.23推出，歡迎大家一起進場體驗獅子軍上半季最後一波行銷主題活動。

關鍵字： 棒球統一獅黃秋生主題日傑尼獅

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