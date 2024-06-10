謝淑薇世界第2前進巴黎奧運　搭檔「9選1」最慢19日確定

▲謝淑薇。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今年法網女雙爆冷止步次輪，讓出女雙世界球后寶座，確定以世界第2之姿前進巴黎奧運，她將在WTA單打或雙打300名內的台灣選手中挑選搭檔，目前有9人符合資格，最慢19日確定人選。

今年法網今(10)日落幕，世界排名達「奧運標準」的選手隨之出爐，我國一姐謝淑薇女雙排名從第1小跌到第2，她將以世界第2之姿重返五環殿堂，她前一次參加奧運，得追溯到2012年的倫敦奧運，當時女單止步首輪、女雙則打到8強，她期盼今年能有所突破，為我國贏得奧運獎牌。

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▲謝淑薇本屆法網女雙止步次輪，世界排名小跌到第2。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

至於謝淑薇會挑選哪位台灣選手為女雙搭檔，目前共有9人符合資格，雙打第28的詹皓晴、第63的吳芳嫺、第147的詹詠然、第153的曹家宜、第154的梁恩碩、第253的李羽芸、第261的卓宜萱、卓宜岑以及單打第217的楊亞依。

巴黎奧運網球項目將在7月27日至8月4日舉行，場地就是法網主球場羅蘭加洛斯。本屆各國女雙最多可派2組參賽，我國網協預計6月19日前回覆ITF(國際網總)參賽陣容，因此坐擁7座大滿貫女雙冠軍、1座混雙金盃的謝淑薇的奧運搭檔，最慢19日就會出爐。