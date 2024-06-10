岳東華排二棒火燙開轟　平野惠一笑問：大家以為會短打吧？

▲中信兄弟岳東華。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟岳東華9日轟兩分砲，為本季第5轟，差一轟追平2019年單季最多6轟，總教練平野惠一道出對他的期待。

兄弟主場9日迎戰台鋼雄鷹，1局下岳政華安打後，岳東華馬上轟兩分砲，為先發投手余謙帶來安定感，最終兄弟以4比3贏球，余謙本季首勝到手也感謝「東華大哥」贊助兩分彈。

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當問到兄弟總教練平野惠一對於岳東華打擊調整問題時，他先是反問媒體，「是不是大家都認為他第一局會短打？」隨後他在正式應答，「這個時候就是讓他打，讓他打全壘打，成功讓對手開賽就面臨困難，他對於打擊很努力。其實他力量很大，不用刻意拚全壘打，現在他所面臨的課題是，根據比賽狀況不同的揮棒方式，以及解讀對手的配球。」

兄弟總教練平野惠一觀察岳東華過去揮棒是往上拉，多打成內野高飛球，近期越來越多確實擊球，揮棒軌跡縮短。平野也強調，球員開轟不會特別誇獎，上壘率比較重要。

岳東華最多棒次是第七棒，今年調整到第二棒發揮更大的火力，本季在第二棒累計81打數22支安打，包含4轟，打擊率.272；至於第七棒則是37打數3安打，打擊率不到1成。

岳政華、岳東華組成「兄弟連線」前兩棒火車頭，平野惠一認為，還不能說是理想的前兩棒，但他們兩位都很努力完成教練團賦予的角色，以前岳東華在第七棒有安定感，現在排到第二棒有好成績也是好事，他有打前段棒次的實力。