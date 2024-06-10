美國隊支柱自認「多功能」輔助明星　哈樂戴澄清「沒偏好」布朗

“[Many] people kinda took that out of context. I’ve [heard] that I prefer [Jaylen Brown] over [Jayson Tatum]. That’s not what that was… I prefer both.”



Jrue Holiday sets the record straight about his recent comments



(via @danield1214) https://t.co/Mua8IjY4ST pic.twitter.com/hbdnceeO6u — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 10, 2024

記者游郁香／綜合報導

本季聯盟頭號種子塞爾提克在總冠軍賽取得2勝0敗領先，陣中防守大將哈樂戴(Jrue Holiday)功不可沒，他2戰貢獻38分、19籃板且0失誤，東冠MVP布朗(Jaylen Brown)大讚他的殺手特質，替球隊帶來冠軍底蘊，這位將滿34歲的後場大將則自認是「多功能」球員，專門輔助身旁的明星。

哈樂戴是公鹿2021年冠軍功臣，也是美國男籃東京奧運金牌成員，他的防守、組織與領導能力深受美國籃協所「鍾愛」。《ESPN》曾報導，美國籃協將他視為2021年東奧陣容中，影響力僅次於杜蘭特(Kevin Durant)的關鍵球員。

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▲塞爾提克哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

這位將度過34歲生日的超強「大鎖」也在今年的總冠軍賽展現影響力，前兩戰共得到38分、19籃板和8助攻；根據《Stathead》的統計，前一位在總決賽G1和G2合計拿下38分、0失誤的球員，是1998年的「籃球之神」喬丹。

哈樂戴生涯6度進入年度最佳防守陣容，但僅兩次入選全明星賽，當被問到為何他不像綠衫軍雙探花布朗、坦圖(Jason Tatum)一樣被視為超級巨星，他謙虛表示，「我是一位多功能球員。我做他們找我來這裡要做的事，那些傢伙是明星球員，而我盡己所能來幫助他們。」

▲塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

哈樂戴還提到，布朗和坦圖每一戰都面臨非常高的期望，大家希望他們每晚都要表現地很出色。

對於最近有美國媒體報導他「認同」獨行俠主帥奇德(Jason Kidd)說，布朗是塞爾提克陣中的「最佳球員」，哈樂戴澄清很多人對他的發言「斷章取義」而產生誤解，「我並沒有偏好其中一個人，我喜歡他們兩個人(布朗與坦圖)。」

布朗對哈樂戴只有佩服，大讚他是一位非常棒的隊友，更是了不起的人，「他為我們的球隊帶來冠軍底蘊，所以我們對他所說的任何事都不會有疑問。他有那種冷靜的態度和殺手的心態，能夠在他身旁打球是一種榮幸。」

▲塞爾提克布朗、哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）