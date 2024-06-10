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回歸二刀流之路並非無往不利　 大谷翔平坦言「會產生不安」

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇超級球星大谷翔平去年接受右手肘韌帶手術，本季專職以打者身份出賽，如果今年度過一個健康賽季的話，2025年大谷翔平將很有機會再現「二刀流」風采，然而復健的過程中並非無往不利，大谷翔平在今天（10日）賽前接受ESPN採訪時也道出內心真實想法。

在今天「奇基大戰」第三戰賽前，大谷翔平在板凳區接受現ESPN球評裴瑞茲（Eduardo Pérez）專訪，斐瑞茲談到了大谷的復健之路。「今年還會覺得無聊嗎？我們知道，你還在進行手臂的復健，指定打擊和跑壘者的表現都很出色的你，還會懷念每四、五天一次的投球嗎？」

「因為要考量到對於手肘的保護，所以無論是揮棒的次數，還是整體的訓練量，都必須在有限的條件下進行調整，這當中有一定的難度，而復健過程中也並非一切順遂，有時狀況好，有時狀況差」。大谷接著說到心境變化，「心理狀態不好的時候，因為現在有了更多的思考時間，與其說是無聊，不如說術後會感到焦慮不安」。

日前大谷翔平練投數已經達到80球，目前球速可以達到80英里（約128.7公里）。談到自己的投球復健進度時，大谷說道「復健必須按步就班，不能過於急躁，要確定自己能順利朝下一個目標邁進」。

本季專職打者的大谷，目前出賽64場，繳出打擊率0.310、15轟、41分打點外加0.947進攻指數的好成績。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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