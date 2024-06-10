台日北方王者首度聯手！悍將與火腿推聯名商品

▲「わくわく日本祭」浴衣體驗。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

初夏最盛大的日式祭典，就在新莊棒球場！富邦悍將「わくわく日本祭」主題日在6月15日（六）、6月16日（日）登場，悍將首度與太平洋聯盟及北海道日本火腿鬥士攜手合作，只要進場就有機會把日職球星簽名球及多項好禮帶回家，還有日式浴衣體驗，讓悍將家人們不用出國就能體驗日本風情，另外悍將也與北海道日本火腿鬥士隊推出聯名系列商品，就等大家來收藏！

「わくわく日本祭」規模更勝以往，熱鬧又趣味的和風祭典再次在新莊城堡登場，各式趣味攤位遊戲等你來闖關，「花燈密語」、「川床溜果」、「水占御神籤」、「花火之路」、「祈願繪馬」樣樣都好玩。另外主題日兩天只要進場就有機會獲得湖池屋料都亭平切洋芋片－松露塩口味10g，每日數量有限，送完為止。

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台日北方王者首度聯手，悍將更與北海道日本火腿鬥士隊推出聯名系列商品，運用北海道日本火腿鬥士元素設計條紋的主題球衣運動感十足，另外推出採用著名的狐狸舞影像圖案短TEE，更有球員應援毛巾讓你體驗日式應援風情，還有棒球帽、紀念球等多款聯名商品，讓悍將家人們不用遠赴北海道，也可感受北海道日本火腿鬥士隊商品的魅力。

日本祭典怎麼能少了浴衣打扮，主題日兩天現場將有浴衣體驗活動，讓你換上最道地的日式浴衣，在球場打卡拍照留下美好回憶，悍將雙寶Frankie、Bonnie還會來到場外攤位區與悍將家人們互動，有機會從雙寶手中獲得繽紛綻放金平糖一罐，另外屋台美食更不可少，除了有臺灣日本火腿公司的人氣商品「石窯工房 瑪格麗特披薩」外，還有PATO日式行動台所、卡若魔波焦糖蘋果、京町山本屋等日式攤位限定登場，要給你滿滿的日本味！

而悍將首度與太平洋聯盟及北海道日本火腿鬥士攜手合作，現場除了有限定攤位活動外，還從日本帶來了夢幻逸品，包括日職球星等人的親簽簽名球等眾多好禮，要送給主題日進場的悍將家人，活動當日至悍將APP報名成功且於當日賽事五局下結束前完成「每日任務-我挺我悍將」者，將有機會抽中日本太平洋聯盟或北海道日本火腿鬥士所提供之限量好禮，更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

▲「わくわく日本祭」浴衣體驗，悍將x火腿聯名商品。（圖／富邦悍將提供）