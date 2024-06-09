國王末節拿5分創新低！前3節奠勝基客場摘醜陋首勝

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

記者簡名杉／桃園報導

第四季PLG總冠軍賽今(9)日在桃園巨蛋展開，由主場球隊桃園璞園領航猿對決新北國王，此役擠進滿場6470位球迷，是領航猿進駐桃園巨蛋首次滿場，然而猿隊卻沒能讓滿場球迷見證勝利，從首節開始就被國王的外線攻勢射的無法招架，開賽之後一路落後到終場，雖然猿隊末節一度反撲，仍被國王以89比82在客場逞威，摘下總冠軍賽開門紅。

首節國王就頻頻在外線開火，李愷諺的三分彈為球隊首開紀錄，雖然白曜誠馬上在三分線還以顏色，不過楊敬敏回過頭來再開砲，在他飆進單節第二記三分彈之後，國王已經拉開比分到8分，接著路易士也開始在籃下逞威，國王將差距擴大到雙位數，首節打完國王單節砍進5顆三分，以31比17，取得14分領先。

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次節國王雖然手感降溫，然而領航猿從開賽就低迷的外線卻依舊沒能提升，首節三分球8投1中的猿隊，次節持續低迷，再繳出單節三分球7投1中的糟糕表現，僅能靠著沃許本、伯朗的籃下單打咬住比數，雙方打完半場，國王依然維持著13分領先。

下半場換邊再戰，國王又找回滾燙的手感，尤其是猿隊在第三節中段追分期間，李愷諺挺身而出砍進兩顆三分球挹注8分，為國王穩穩守住雙位數領先。

接著第三節末段曼尼高、奧帝開始進入狀況，連續在外線射冷箭，加上林書豪也參一咖，翻身跳投命中之後接著拋投得手，國王一度將分差拉開到20分以上，猿隊靠著密克斯、伯朗稍稍止血，進入到決勝節前縮小到18分落後。

眼看勝負底定的比賽，末節卻出現變數，國王第四節前9分半、15次出手全部落空，僅靠著路易士的罰球拿1分，領航猿雖然命中率也不高，但靠著伯朗、密克斯的籃下得分，及頻頻製造犯規站上罰球線，拉出13比1開節，從全場最多23分，落後縮小到僅剩個位數6分差。

比賽結束前2分半鐘，國王終於靠著林書豪的中距離拋投，投進末節第一顆進球，而領航猿的追分階段卻打鐵連連，最終還是沒能創造奇蹟、逆轉比數。

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

此役國王以李愷諺全場四顆三分球斬獲18分為全隊得分最高的選手，曼尼高、林書豪各挹注17分、16分，而領航猿則以伯朗的17分表現最佳，本場比賽新北國王末節僅得5分，創下聯盟歷史上冠軍賽的單節最低得分，雖然贏球仍獲得不光彩紀錄。