「年度防守球員」吉爾貝克領銜！PLG公佈防守第1隊

▲吉爾貝克蟬聯PLG年度防守球員。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／綜合報導

P. LEAGUE+ 今(8)日公佈2023～24球季年度防守球員及年度防守第一隊，年度防守球員由福爾摩沙夢想家的吉爾貝克蟬連，而年度防守第一隊則以新竹御頂攻城獅的高國豪4連霸力行防守至上。

連3年摘下聯盟阻攻王的「大B」吉爾貝克，本季出賽38場，平均每場可以貢獻2.5阻攻，並曾在本季單節送出4阻攻追平聯盟例行賽球員單節阻攻紀錄，也在本季成為聯盟首位達成生涯200阻攻的球員。

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他除了常常在禁區送出麻辣鍋之外，場均11.7籃板在本季也排所有球員第2，大B宰制禁區的防守威力有目共睹，讓各隊球員在切入禁區攻擊時常常徒勞無功，吉爾貝克出色的防守能力也幫助他完成年度防守球員2連霸。

▲PLG公布年度防守第一隊。（圖／PLG提供）

至於本季的年度防守第一隊，總共入選3名前場及2名後場球員，前場的部分，由吉爾貝克領銜，搭配新人球季就表現亮眼的高雄17直播鋼鐵人的丹尼爾，他的場均7.0籃板、1.2阻攻均是聯盟前場非外籍球員之冠，另外1.0抄截也排在聯盟前場非外籍球員第二，還有強勢回歸的夢想家防守大鎖忻沃克同樣以場均4.3籃板，排聯盟前場非外籍球員第二的表現得到防守第一隊肯定。

在後場方面，除了高國豪4度入選，桃園璞園領航猿的盧峻翔也蟬連這個獎項，2人每場分別可以貢獻聯盟後場非外籍球員之冠的2.0抄截以及聯盟後場非外籍球員第4的1.5抄截，另外2人籃板能力也不俗，盧峻翔場均3.6防守籃板排聯盟後場非外籍球員第2、高國豪場均3.4防守籃板則排聯盟後場非外籍球員第4，不論貼身的窒息式防守或是鞏固團隊防守籃板，盧峻翔及高國豪都展現優異的防守能力，讓各隊後衛在持球進攻時備感壓力，讓他們獲得本季年度防守第一隊的殊榮。

