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神乎其技！皇家梅蘭德茲越過捕手閃觸殺　主帥盛讚他是關鍵

實習記者李立祥／綜合報導

堪薩斯市皇家今天（7日）以4比3擊敗克里夫蘭守護者，皇家左外野手梅蘭德茲（MJ Melendez）在比賽中一記「飛越捕手閃觸殺」，成功為球隊跑回追平分，賽後皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）也盛讚他的機智滑壘。

皇家前5局以1比3落後，但在6局上倫弗洛（Hunter Renfroe）在得點圈敲出二壘安打追回1分，伊斯貝爾（Kyle Isbel）在二、三壘有人，一人出局的情況下，敲出一壘方向滾地球，站在三壘的梅蘭德茲拼盡全力衝向本壘，並用跳躍飛撲的方式，躲過守護者捕手奈勒（Bo Naylor）的觸殺。

起初梅蘭德茲被判出局，不過皇家馬上就啟用電視輔助判決，透過轉播顯示梅蘭德茲先碰到本壘，也宣判這是安全回壘，比分因此扳平為3比3。

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梅蘭德茲聊到這個撲壘時表示，「他接球接得很乾淨，從一壘到本壘的傳球距離很短，所以我知道他在我到本壘之前就能接到球。當我看到傳球有點偏時，我想停下來看看它在哪裡，他接到球後必須繞到另一邊，所以我想如果可以的話，讓我試著避開他，並嘗試從上面過去，看看能不能把手伸進去。」

賽後皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）也盛讚他的機智滑壘，「我不確定他有多大的選擇餘地，奈勒猶豫比較多。這是難以置信的運動能力，能夠做到那樣並且碰到本壘，我那時在我腦海中閃過，『他摸到了嗎？他們觸殺他了嗎？』很明顯的，這是比賽中的關鍵。」

8局上半，皇家二壘手佛拉齊爾（Adam Frazier）在2出局時擊出二壘安打，伊斯貝爾隨後擊出一壘致勝安打，將比分改寫為4比3，隨後皇家牛棚成功守成，拿下本季第37勝。

▲皇家梅蘭德茲（MJ Melendez）越過捕手回到本壘得分。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家梅蘭德茲（MJ Melendez）越過捕手回到本壘得分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球皇家

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