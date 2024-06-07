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法網狂掃20連勝　球后斯威雅蒂闖最終決戰

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）出戰法網女單四強，在鏖戰1小時37分鐘後，斯威雅蒂以6比2、6比4擊敗去年美網冠軍、三號種子高芙（Coco Gauff），斯威雅蒂不僅將自己的法網連勝場次推進到20連勝，更是達成連續3年闖進法網冠軍戰的個人紀錄。

首盤高芙開賽慢熱，正拍回擊和發球力道都過於兇猛，產生了非常多次非受迫性失誤，反觀斯威雅蒂狀態神勇，兩度破掉對手的發球局，以6比2先馳得點。

次盤場上出現短暫插曲，當時高芙在接發球時因當下線審喊出界，但主審馬上改判為界內球，並直接給斯威雅蒂得分，這一判決也讓高芙氣到上前找主審理論，但因為主審沒有改判，高芙委屈的哭了，最後她調整好心態，把握機會完成破發，在第二盤以3比1取得領先。

無奈衛冕冠軍斯威雅蒂馬上回神，破帶保的連拿四局後來居上，儘管高芙在局數3比5落後時化解斯威雅蒂2個賽末點並保發，但在下一局中，高芙沒能力挽狂瀾，終場斯威雅蒂就以6比2、6比4闖進決賽，對手將是保莉妮（Jasmine Paolini）。

「我認為今天比賽中，大部分事情的努力都發揮了作用，所以我為自己感到自豪，」斯威雅蒂賽後說道，「紅土表面讓我的比賽變得更好，我的握力可以讓球旋轉更多，我可以打更多的防守點，但另一方面，有時我也有更多的時間進攻。所以我覺得我只是很好地利用紅土」。

賽後斯威雅蒂也創下兩項紀錄，她是自2000年以來第三位連續三次進入法網女單決賽的選手，前兩位分別是海寧（Justine Henin）（2005-2007年）以及莎拉波娃（ Maria Sharapova）（2012-2014年）。目前賽史20連勝，也讓斯威雅蒂成為網球公開賽時代第五位在法網連續20場獲勝的女單選手。

關鍵字： WTA斯威雅蒂法網

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