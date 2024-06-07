終止7連不勝！菊池雄星達成700K里程碑　帶領藍鳥擊敗金鶯

實習記者李立祥／綜合報導

多倫多藍鳥今天（7日）在主場迎戰巴爾的摩金鶯，先發投手菊池雄星主投6局送出6K僅失1分，拿下了自4月23日對上堪薩斯市皇家以來的本季第3勝，終場連7場登板不勝。

首局菊池在2出局後陷入了二、三壘有人危機，但他成功化解，隨後逐漸進入狀態。3局下時獲得隊友火力支援，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出三分全壘打，幫助藍鳥先馳得點；4局下藍鳥再靠著連續安打追加分數，藍鳥以4比0領先。

菊池在第3局到第5局間僅投出一個四壞球，未被擊出任何安打，並在第4局上投出大聯盟生涯第700K。儘管在6局上1出局後被拉契曼（Adley Rutschman）擊出陽春砲，但隨後調整好狀態，以89球投完6局，被擊出4支安打，失1分，送出6次三振和1次四壞球，繳出優質先發。

藍鳥打線在6局下再添2分，雖然8、9局被拉契曼、歐赫恩（Ryan O'Hearn）全壘打追近只差1分，但最終藍鳥仍以6比5贏得勝利，這也是菊池自4月22日對上皇家以來，經過45天再度拿下勝投，本季累積3勝5敗、防禦率3.48。

賽後金鶯總教練海德（Brandon Hyde）盛讚菊池的表現，「這可能是我見到他對我們投最好的一場比賽，他表現得很好，有著97、98英里（約156.1、157.7公里）的速球，以及非常好的變化球和變速球，真的很難打。」

▲藍鳥日籍先發菊池雄星主投6局送出6K僅失1分，奪下本季第3勝。（圖／達志影像／美聯社）