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布雷克7.2局無失分封鎖台鋼　統一獅4連勝封王魔術數字M11

▲▼統一獅布雷克、陳傑憲。（圖／統一獅提供）

▲統一獅布雷克。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅6日在台南主場迎戰台鋼雄鷹，布雷克主投7.2局無失分領軍，陳傑憲2安打、2打點，獅隊以4比0獲勝，拿下近期4連勝，封王魔術數字M11。

台鋼雄鷹先發投手陳柏清開賽控球遇到亂流，連續兩保送讓獅隊攻佔得點圈，陳傑憲掃出安打進帳1分，陳鏞基、林安可又連續獲得保送擠回1分，潘傑楷擊出高飛犧牲打帶有1打點，首局就取得3分。

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陳宇宏2局下接替陳柏清，先投出觸身球保送，連兩局首名打者都是觸身球上壘，兩出局後陳傑憲三壘安打狙擊，再下一城。靠著前兩局分數進帳保持領先，統一獅先發洋投布雷克8局上解決兩出局，被王博玄敲安打後退場，裴瑞茲接替，後援1.1局順利封鎖對手。

布雷克主投7.2局，用106球，其中包含75顆好球，僅被敲4安打，有1次保送，奪5次三振，無失分，防禦率降到1.34，連4戰優質先發，開季4連勝。

邱智呈首局就靠觸身球保送上壘，這是他連續的第44場上壘，持續刷新個人新高紀錄，這個紀錄在隊史上排名第三，他就快要追上羅敏欽跨季連45場和羅得連48場的隊史紀錄，史上開季最長的紀錄則是林智勝的49場。統一獅全場7安打，陳傑憲單場雙安，貢獻2打點，打擊率.327。

▲▼統一獅布雷克、陳傑憲。（圖／統一獅提供）

▲統一獅陳傑憲。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 統一獅台鋼雄鷹布雷克陳傑憲邱智呈

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