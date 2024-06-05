「狀元郎」張育成？林華韋：有跟他的窗口了解近況

▲旅外好手張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／新北報導

隨著2024年季中選秀會逼近，手握今年季中選秀會狀元籤的富邦悍將，跟旅外好手「國防部長」張育成不斷眉來眼去，使得張育成獲選為今年選秀會狀元郎的呼聲越來越高，今(5)日悍將領隊林華韋透露，目前還在觀察張育成的狀況，也有跟他的窗口「交換意見」。

張育成在今年賽季前與坦帕灣光芒簽下一紙小聯盟合約，但他卻不斷遭遇傷勢，先是揮棒造成左腹斜肌受傷，缺席了近兩個月才重返球場，接著近期又在守備時跟隊友相撞，導致右肩輕微撕裂傷，使得他今年遲遲等不到登上大聯盟的機會，目前在3A出賽14場，打出.293/.431/.512的打擊三圍，另外有2轟、2盜以及7分打點。

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由於過往在大聯盟的經歷，加上哥哥張進德在悍將效力，因此若張育成決定季中返回中職發展，勢必是悍將「狀元郎」的有力人選之一，林華韋坦言，現在距離選秀會時間近了，有在了解張育成狀況，也有跟張育成的窗口進行意見的交換。

▲富邦悍將領隊林華韋。（圖／記者黃克翔攝）

林華韋指出，由於自己並不是直接面對張育成窗口的人，所以尚不了解目前進度，但他強調，一旦對方有說明一些狀況，自己也會加入討論，不過目前還沒辦法對於進度作出回覆。

今年季中選秀會已經有吳念庭、張奕等旅外球員報名，近期傳出陳聖平也可能返台發展，談到今年比較多「海歸」球員的狀況，林華韋表示，在海外打拚一陣子之後，球員想回台打球，是很正常的過程，旅外球員回到中職，也能對台灣的棒球環境帶來正面的影響，球團則會針對這些旅外球員的過往表現以及位置做評估。