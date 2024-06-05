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我也是詐騙被害者！　鮑爾反問「我為何不行？」

▲鮑爾（Trevor Bauer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲鮑爾（Trevor Bauer）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平今天（5日）認罪，高達新台幣5.5億元的竊案落幕，大谷也被認定為詐騙受害者，並結束了調查。而前國聯賽揚獎得主鮑爾（Trevor Bauer），目前也正在期待重返大聯盟，他在社群網站反問，「我為何不行？」

鮑爾在《FOX Sports》分析師，同時也是大谷鐵粉的韋蘭德（Ben Verlander）貼文下回應，「那我的情況呢？我沒有犯任何罪，我反而是詐騙的受害者，為何我不能回到大聯盟打球？」鮑爾指的是自己被女性控告性侵事件，他從頭到尾都否認有脅迫性行為，最終雖然未起訴，但仍遭到禁賽194場，並被各隊默契封殺，直到去年才加入日職橫濱DeNA。

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33歲的鮑爾今年喊出重返大聯盟，雖然他也說出願意底薪加盟，但仍然沒有一個球隊網羅他，因此他也只能加入墨西哥聯盟

截至目前為止，鮑爾在墨西哥聯盟出賽8場，取得6勝0敗，防禦率1.53的出色表現。

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

▲道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

關鍵字： MLB棒球

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