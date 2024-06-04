吉力吉撈本季第9轟並列聯盟第一　助味全6比3擊敗富邦

▲吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／新北報導

味全龍4日作客富邦悍將主場，兩隊激戰8局以3比3平手，關鍵9局上，吉力吉撈轟出本季第9發全壘打追上林安可並列聯盟第一，幫助味全超前比數，最終以6比3獲勝。

味全龍4局上錯失滿壘進帳分數的機會，5局上劉俊緯、林孝程連續安打後，郭天信選到保送，再度形成滿壘，李凱威擊出一壘滾地球，三壘跑者趁著范國宸傳本壘失誤，攻下1分，吉力吉撈・鞏冠掃出穿越三、游防線安打，帶有2打點，龍隊取得3比0領先。

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悍將前5局受制於「龍王」王維中，6局下發動反攻，王正棠敲落點巧妙二壘安打，兩出局後高國麟掃出右外野安打進帳1分。

悍將8局下發動反攻，王勝偉掃出直擊左外野全壘打牆二壘安打，王正棠再擊出單場第3支安打，追回1分。范國宸選到保送後，陳冠偉登板接替林凱威，戴培峰跑出內野安打形成滿壘，董子恩擊出高飛犧牲打，扳平比數為3比3。

悍將9局上換上王尉永登板，李凱威擊出安打後，吉力吉撈・鞏冠轟出左外野兩分砲超前比數，本季累計第9轟，追平林安可並列第一，這也是王尉永本季被敲第1轟。隨後吳東融跑出內野安打，拿莫・伊漾選到保送，這時悍將換投由李東洺接替，陳品捷掃出安打追加1分，拉開至6比3。

味全龍先發投手王維中，主投6局，剛好100球，被敲5支安打，奪8次三振本季最多，失1分，連2戰優質先發，防禦率降至3.55。呂詠臻中繼1局，奪3K，有1次保送，無失分。陳冠偉後援2局無失分，拿下勝投。