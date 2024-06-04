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球王喬帥苦戰5盤帶傷闖法網8強　大滿貫370勝史上最多

▲▼球王喬科維奇連2戰5盤大戰，辛苦挺進法網8強。（圖／路透）

▲球王喬科維奇連2戰5盤大戰，辛苦挺進法網8強。（圖／路透，下同）

文／中央社

喬科維奇今天克服膝傷困擾，在鏖戰5盤後擊敗塞倫多羅，連續15次闖進法國網球公開賽8強，在大滿貫賽事拿下第370勝也刷新紀錄。

世界排名第1的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）歷經4小時39分鐘的苦戰，以6比1、5比7、3比6、7比5、6比3擊敗本屆大會第23種子、阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）。

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贏得這場比賽，喬科維奇拿下創紀錄的第370場大滿貫賽事的勝利，超越了他與退休的瑞士名將費德瑞（Roger Federer）共同保持的紀錄。

▲▼球王喬科維奇連2戰5盤大戰，辛苦挺進法網8強。（圖／路透）

喬科維奇說：「有3、4次我差點輸掉比賽，真的很感謝我的對手。」

「毫無疑問地，他理應獲得許多掌聲，我甚至不確定再打一次是否仍能贏得比賽。」

今天獲勝晉級，喬科維奇下一戰將對上挪威好手路德（Casper Ruud），繼續挑戰拿下破紀錄的生涯第25座大滿貫冠軍。

37歲的喬科維奇前一戰才打了場5盤大戰，直到2日凌晨3時07分才艱苦拿下勝利。今天這場比賽的第2盤他曾喊出醫療暫停，並多次因為膝蓋不適接受治療。

但他再次展現強大恢復力，並在第4盤有關鍵性的突破，把比賽逼到決勝第5盤並拿下勝利。

▲▼球王喬科維奇連2戰5盤大戰，辛苦挺進法網8強。（圖／路透）

關鍵字： 法網喬帥喬科維奇

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