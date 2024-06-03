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12強中華隊選出80人名單　吳念庭、張奕將打中職明星賽

▲12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒與中職秘書長楊清瓏 。（圖／中華職棒提供）

▲12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒與中職秘書長楊清瓏 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／台北報導

世界12強棒球賽中華隊今天召開選訓會議，選出80人大名單以及中職明星賽的30人名單，其中有2位業餘球員，據了解應該就是張奕跟吳念庭，代表吳念庭跟張奕將會在今年中職明星賽出賽。

12強棒球賽中華隊分在預賽B組，與日本、韓國、多明尼加、澳洲、古巴同組，B組在11月13日開打，中華隊11月13日首戰韓國，14日戰多明尼加、16日對日本、17日對澳洲、18日戰古巴，地點都在台北大巨蛋、比賽時間都是晚上。

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今天召開12強中華隊選訓會議，會中總教練提出12強中華隊80人大名單，以及7月20日、21日中華職棒明星賽，中華隊的30人名單，全數都一致通過。

選訓小組召集人、中職秘書長楊清瓏表示，12強中華隊80人大名單其中國內有68人、旅外球員12人，而國內球員中非中職的有2人，而明星賽中華隊30人中也有2位非中職選手。

對於準備參加今年中職選秀的前旅外球員吳念庭、張奕的身分認定，楊清瓏表示，二人是屬於業餘球員。

而12強中華隊80人大名單中有37位投手、8位捕手、22位內野手、13位外野手，預計9月中再選出45人，10月決定28人名單，計畫在10月28日報到，全都在台北大巨蛋集訓。

關鍵字： 中職棒球12強

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