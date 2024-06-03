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大雨擾亂！球王喬帥苦戰到凌晨3點　「誰會在這時間打球？」

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在法網第3輪的賽事打到當地時間凌晨3時7分才結束。他表示，「事情本來可以用不同方式處理」。美國網球新星高夫也警告，這對球員身體太傷。

法新社報導，尋求衛冕的24座大滿貫賽金盃得主喬科維奇（Novak Djokovic）與義大利好手穆薩提（Lorenzo Musetti）的比賽於當地時間昨天深夜10時45分之後才開始，歷時4小時29分鐘，喬科維奇終以7比5、6比7（6/8）、2比6、6比3、6比0淘汰對手。

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由於法國網球公開賽主辦單位將額外比賽塞進兩個有折疊式伸縮屋頂的主要球場舉行，以因應巴黎當時已連下7天雨而對賽程安排造成的影響，導致這場比賽打破法網最晚完賽紀錄。

喬科維奇本來說：「我不想捲入這場論戰。」不過他後來還是忍不住說：「我認為某些事情本來可以用不同方式處理。」

「如果那是最後一場比賽，打到凌晨3時贏球不失為美事一樁。但事實並非如此。」

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

這場4小時29分鐘大戰讓世界排名第一的喬科維奇追平費德瑞（Roger Federer）生涯大滿貫賽369勝紀錄。

喬科維奇說：「體能上，我是真的撐到極限了。多拍來回超過20拍，在凌晨2時幹這事…誰會在凌晨2時打球？我們生涯幾乎不會在這種時間出賽。當時條件很惡劣，非常冷…你不太能靠發球輕鬆得分。」

避免掉本來有可能成為他15年以來在法網最早出局的慘況之後，喬科維奇明天將在16強戰對決阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）爭奪8強門票。

2009年法網，喬科維奇止步第3輪。

去年美國網球公開賽女單冠軍、世界排名第3的高夫（Coco Gauff）說：「我當然認為，這對身體很傷。」

「對必須很晚才出賽的人來講，那可能不公平，因為那真的會毀掉你安排的計畫。為了球員健康和安全起見，我當然認為，試著避免某個時間以後才開始的比賽，符合這項運動的最大利益。」

關鍵字： 法網喬帥喬科維奇

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