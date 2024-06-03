隊史首闖冠軍賽皮仍繃緊　領航猿卡總：提醒球員還沒結束

▲領航猿總教練卡米諾斯。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／綜合報導

桃園璞園領航猿2日在季後賽首輪第六戰，以98比94在客場擊退新竹攻城獅，率先搶下總冠軍賽門票，也是隊史首次進軍PLG總決賽，不過領航猿主帥卡米諾斯不敢放鬆，直言必須提醒球員「今年賽季還沒結束」。

卡總賽後先盛讚攻城獅的教練團、球員，此役打得非常出色，幾乎把他們逼進絕境，對他們來說是非常好的經驗，經過這次挑戰之後也會更加進步。

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而對於本場比賽，卡米諾斯指出，上半場球隊就展現出能量、侵略性，雖然陣地戰打得還不夠出色，但在快攻上有些建樹，加上上半場球隊一對一的防守做得很好，不讓攻城獅是外線投開，雖然下半場遭遇對方反撲，但球隊穩住陣腳，展現出強韌的心態，才能守下這場勝利。

隊史首次叩關總決賽，卡米諾斯雖然表示非常開心，但依舊強調要提性球員們，這個賽季還沒結束，必須要專注下一步；而對於總冠軍賽的準備，卡總坦言季後賽打一休一的賽程讓大家都很疲憊，目前還沒有心力去顧及總冠軍賽，會先好好休息等待另一邊的對手出爐。

落敗遭到淘汰的攻城獅，總教練米蘭賽後點出，這場比賽球員們到最後一刻都沒放棄，他非常滿意，也感謝球迷們這個賽季的支持，認為今天球員們展現出的拚勁，是給球迷最好的回饋。