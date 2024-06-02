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11年前交易改變3隊命運　獨行俠、綠衫軍進總決賽該感謝籃網？

▲▼2013年一筆重磅交易，改變了3隊的命運。（圖／記者游郁香製）

▲2013年一筆重磅交易，改變了3隊的命運。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

本季豪取64勝的聯盟龍頭塞爾提克，將與獨行俠爭奪今年的NBA總冠軍，美國媒體《ClutchPoints》直言，兩隊都應該感謝籃網，2013年一筆涉及前綠衫軍傳奇球星賈奈特(Kevin Garnett)、皮爾斯(Paul Pierce)的重磅交易，改變了3支球隊的命運。

塞爾提克11年前將年邁的08年冠軍成員賈奈特、皮爾斯交易到籃網，得到2016年首輪選秀權，他們用這支籤相中今年東冠MVP布朗(Jaylen Brown)。當時綠衫軍還獲得2017年的首輪選秀互換權，隨後把它交易到七六人，換回費城2017年探花籤，在選秀會相中現任一哥坦圖(Jayson Tatum)。

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▲塞爾提克坦圖。（圖／CFP）

▲▼上為塞爾提克一哥坦圖，下為布朗。（圖／CFP）

▲塞爾提克布朗。（圖／CFP）

故事還沒有結束，塞爾提克在這筆重磅交易中還得到一枚2018年首輪籤，他們後來將這個選秀權送給騎士，換回克里夫蘭首冠主控厄文(Kyrie Irving)，但雙方僅合作兩季就「撕破臉」分道揚鑣，厄文沒能信守續約承諾，還屢次槓上綠衫軍球迷，甚至故意踩踏塞爾提克隊徽，讓他成為波士頓的「公敵」。

厄文2019年夏天攜手杜蘭特(Kevin Durant)轉投籃網，期間卻惹出多項爭議，包括無故缺陣、拒打疫苗被球團禁賽，深陷反猶太風波等，讓他從自由市場上各隊爭搶的目標，淪為讓人望之卻步的「麻煩人物」。

▲▼獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

不過獨行俠去年仍開出3年1.26億美元的合約延攬厄文，在不被看好之下，他成了「金童」唐西奇(Luka Doncic)歷來最強搭檔，挺進個人睽違8年的總冠軍賽，前一次他在總決賽登場時，與現在的唐西奇一樣只有25歲。

如今32歲的厄文，利用這個賽季反轉了個人跌落谷底的形象，受到獨行俠隊友與球迷的愛戴，並在季後賽屢次化身「關鍵先生」，讓人重溫他巔峰時期的身手， 前湖人助教漢迪(Phil Handy)欣慰表示，「布萊恩(Kobe Bryant)會為他感到驕傲。」

▲▼獨行俠厄文、灰狼艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

厄文生涯在總冠軍賽出賽13場，場均能砍超過27分，4籃板和4助攻，他還曾創造出總決賽史上最重要的一擊，他正是為這種時刻而生的球員。對於與老東家塞爾提克爭冠，他僅表示，「波士頓是我們邁向目標路上的阻礙。」

塞爾提克與獨行俠得益於籃網的「幫忙」，打進今年的總冠軍賽；布魯克林則成了苦主，2013年網羅已邁入生涯尾聲的賈奈特、皮爾斯，與「單打喬」強森(Joe Johnson)、「蝶龍」威廉斯(Deron Williams)組成4巨頭，當年季後賽只打到次輪，2019年得到2屆FMVP杜蘭特、厄文助拳，期間兩度組3巨頭也都以失敗告終。

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇厄文塞爾提克坦圖布朗籃網

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