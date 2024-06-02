運動雲

>

黃筱雯「壓線」搶下巴黎奧運門票紅了眼眶　台灣拳擊6人參賽

▲▼台灣拳擊好手黃筱雯（左）搶下巴黎奧運門票。 （圖／翻攝自Facebook／中華民國拳擊協會）

▲台灣拳擊好手黃筱雯（左）搶下巴黎奧運門票。 （圖／翻攝自Facebook／中華民國拳擊協會）

文／中央社

在曼谷登場的奧運拳擊第2次世界區資格賽，台灣好手黃筱雯今天在女子54公斤級8強賽，以5比0完勝對手葛裘維奇、晉級4強，如願搶下巴黎奧運門票，賽後她壓力盡釋紅了眼眶。

教練劉宗泰在接受中央社記者訪問時表示，「從去年亞運後到現在一整年，又經歷了在義大利第1次資格賽的失利，筱雯的壓力真的非常大，尤其其他隊友都拿到資格了，這其中的辛酸只有本人才知道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉宗泰強調，除了面對外界的期待、自我的期許，在體重控制、生活作息上，都必須戰戰兢兢，「現在拿到資格，壓力終於都釋放出來了，我也非常肯定這段時間來筱雯的努力。」

黃筱雯表示，「雖然我對自己一直都很有信心，也很相信教練交代的訓練，這段期間真的滿難熬，現在我終於達標（奧運資格），接下來就是要瞄準奧運的頒獎台了。」

▲▼台灣拳擊好手黃筱雯（左）搶下巴黎奧運門票。 （圖／翻攝自Facebook／中華民國拳擊協會）

▲台灣拳擊好手黃筱雯（左）搶下巴黎奧運門票。 （圖／翻攝自Facebook／中華民國拳擊協會）

連同今天剛出爐的黃筱雯在內，巴黎奧運台灣拳擊代表隊，確定還有女子選手林郁婷、吳詩儀、陳念琴，男子選手甘家葳、賴主恩共6人取得參賽資格。

依照巴黎奧運規定，這場在泰國曼谷的第2次世界區資格賽，女子54公斤級只要打到產生4強後就不用再比，4名選手都獲得巴黎奧運門票。

黃筱雯今天對上葛裘維奇（Bojana Gojkovic），再度利用身高、臂展，以及豐富的比賽經驗，依照賽前擬定的比賽策略，以不接近對手為目的，加上對手經驗不足，幾次想要前進攻擊都被黃筱雯抓到反擊機會，黃筱雯也如願守住這張寶貴的奧運門票。

劉宗泰指出，現在距離奧運還有1個多月，「我們不太可能都留在台灣訓練，這樣強度不夠，可能還是會找個地方移訓，加上我手上也還有甘家葳，必須想一個對這2名選手都好的方案。」

關鍵字： 拳擊黃筱雯巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

快訊／前悍將左投肯特加盟樂天桃猿　預計下周抵台

快訊／前悍將左投肯特加盟樂天桃猿　預計下周抵台

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民

「黃仁勳旋風」中職湧近3萬人破紀錄！穿93號開球背後故事超勵志

「黃仁勳旋風」中職湧近3萬人破紀錄！穿93號開球背後故事超勵志

台北戰神預告將有超狂補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

台北戰神預告將有超狂補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

「有發現奇怪揮棒」　道奇教頭談大谷打擊下滑

「有發現奇怪揮棒」　道奇教頭談大谷打擊下滑

響尾蛇陳聖平返台參加選秀？經紀公司回應「目前沒有」

響尾蛇陳聖平返台參加選秀？經紀公司回應「目前沒有」

三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的

三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的

打造新世代「最強中華男籃」　籃協邀游艾喆、陳將双等28人培訓

打造新世代「最強中華男籃」　籃協邀游艾喆、陳將双等28人培訓

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

熱門新聞

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

快訊／前悍將左投肯特加盟樂天桃猿　預計下周抵台

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民

「黃仁勳旋風」中職湧近3萬人破紀錄！穿93號開球背後故事超勵志

台北戰神預告將有超狂補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團異動　葉總說明原因

2大谷大聯盟百轟百盜　日本第二人

3黃仁勳大巨蛋開球花絮曝！球來就簽超親民

4黃仁勳現身中職開球！穿93號背後故事曝

5左投肯特加盟桃猿　預計下周抵台

最新新聞

1董子恩：看好李灝宇升大聯盟

2黃筱雯搶下巴黎奧運門票紅了眼眶

3董子恩開轟　鋒總不動棒次

4打造最強中華男籃　籃協邀28新星培訓

5左投肯特加盟桃猿　預計下周抵台

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

#黃仁勳 初登大巨蛋開球　致詞秀台語：我很緊張

黃仁勳穿味全93號球衣開球　葉君璋總教練親自陪同練習

味全龍比賽輝達創辦人黃仁勳開球_2機正面

味全龍比賽輝達創辦人黃仁勳開球

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366