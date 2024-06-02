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林振瑋優質先發最速近158公里　李灝宇開轟4安打差點完全打擊

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

記者楊舒帆／綜合報導

紅雀1A林振瑋2日（台灣時間）先發，飆速98英里（約158公里），繳出優質先發不過無關勝敗，老虎2A李灝宇單場4安打，包含本季第7轟，差三壘安打達成完全打擊紀錄。

林振瑋對戰洋基1A打線，前2局都演出3上3下，3局上遇到亂流，挨3安打掉2分，掉分後即時回穩，以三振化解危機，4局上連解決3打者，5局上挨2支安打，包含1支長打，掉1分，6局再演3上3下，完成先發任務退場。

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林振瑋退場時，球隊以2分差落後，隊友火力反撲扳平，讓他逃過敗投，不過紅人1A激戰到延長賽仍以3比5落敗。林振瑋用了88球投6局，其中包含58顆好球，被敲5安打，奪7次三振，有1次保送，失3分，防禦率3.00，最快球速98英里（約158公里），均速約96英里（約154公里）。

老虎2A李灝宇先發二壘手，排第3棒，第一打席就敲安打推進隊友，首局攻下2分有好的開始，第二打席3局上敲滾地球，第三打席5局上擊出中外野飛球，第四打席7局上掃出二壘安打貢獻1打點，第五打席8局上再敲安打也帶有1打點，第六打席9局上轟出兩分砲。老虎2A全場15支安打狙擊，以14比1大勝巨人2A。

李灝宇本季首度單場4安打，包含1轟，貢獻4打點、4得分，打擊率升至.276，長打率.470，上壘率.354。

關鍵字： 紅雀老虎林振瑋李灝宇棒球

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