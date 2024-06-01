紅人大物克魯茲火球飆速助殺　擋下小熊關鍵分

Elly De La Cruz cuts down the tying run at the plate with a CANNON! pic.twitter.com/cHz6acxwAj — MLB (@MLB) May 31, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

辛辛那提紅人今天（1日）與芝加哥小熊進行3連戰首戰，紅人大物克魯茲（Elly De La Cruz）9局下飆出93.3英里（約150.2公里）傳球，沒收小熊關鍵追平分，終場紅人以5比4收下勝利。

紅人以5比3領先進入9局下，小熊日籍外野手鈴木誠也在一、三壘有人，1人出局的情況下上場，他掃出左外野二壘安打，送回三壘跑者，而站在一壘的馬德里加爾（Nick Madrigal）看著球往角落滾去，也選擇衝回本壘，沒想到克魯茲接獲外野手傳球，快速轉傳至本壘，成功讓跑者在本壘出局。

聊到這個Play，紅人總教練貝爾（David Bell）表示，「這真的要從左外野手赫圖比斯（Jacob Hurtubise）的努力開始說起，他把球傳給克魯茲，我們希望把球交給他，因為我們知道他的臂力有多強，每個人都知道。」

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「苦主」馬德里加爾也講到這個傳球，「我的工作就是低頭全力衝刺，他的傳球很完美。有些人會失誤，把球扔過捕手頭頂，這只是我們冒了一次險而已。」

自從Statcast於2015年開始追蹤以來，克魯茲在去年創下的99.8英里（約160.6公里）助殺，今天的助殺球速則是93.3英里（約150.2公里），也讓總教練貝爾表示，「這真是完美，是一場漂亮的比賽。」

▲紅人大物克魯茲（Elly De La Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）