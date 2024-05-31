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延了2天！謝淑薇法網女雙首輪開紅盤　拚2連霸有好的開始

▲澳網女雙決賽謝淑薇、梅騰絲。（圖／CFP）

▲謝淑薇、梅騰絲。（圖／CFP）

文／中央社

台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯在法國網球公開賽女雙首輪登場，以6比1、7比6（7比3）擊敗日本的青山修子與塞爾維亞的克魯尼奇，闖進次輪。

38歲的謝淑薇去年復出後首場大滿貫賽事就是法網，當時與中國的王欣瑜拿下女雙金盃，宣告強勢回歸，而尋求衛冕的她今年則與梅丹斯（Elise Mertens）合作，兩人曾在今年澳洲網球公開賽摘冠，這次要挑戰連2場大滿貫登頂。

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謝淑薇與梅丹斯這次榮膺法網女雙頭號種子，首輪對手為日本的青山修子與塞爾維亞的克魯尼奇（Aleksandra Krunic），原本賽事預計在29日登場，因雨延至今天再戰。

▲澳網女雙決賽謝淑薇、梅騰絲。（圖／CFP）

▲謝淑薇、梅騰絲。（圖／CFP）

不過「台比聯軍」手感似乎未受到影響，開賽連保帶破、一口氣連拿5局，儘管被對手一連化解4個盤末點，「台比聯軍」仍順利以6比1先下一城。

雙方次盤歷經盤中互破、僵持不下，鏖戰至搶7後，面對對手頑強抵抗，「台比聯軍」穩住陣腳、連拿3分，最終以7比6（7比3）獲勝。

3名台灣女將這次在法網女雙賽事分頭出擊，吳芳嫺與中國選手朱琳稍早以2個2比6敗給英國的路絲登（Maia Lumsden）與中國的王雅繁，至於詹皓晴搭配俄羅斯好手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）晚間則在首輪出擊。

關鍵字： 網球謝淑薇

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