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瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

▲▼太妍2023台北演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲太妍2023台北演唱會。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

針對球評爆料中信兄弟8月2日到4日在台北大巨蛋舉行「K歌主題日」，正與一位韓國唱跳女藝人接洽中，有網友爆料「確定是太妍了，內部消息」。中信兄弟球團回應，「關於K歌主題日的韓國藝人合作，目前球團仍在洽談中。」

球評王翊亘5月28日在社群平台發文，「4月份中信兄弟開幕主題週邀請頑童MJ116與ENERGY後，額外場佈的音響設備與現場氛圍，在娛樂圈業界造成討論，據了解，甚至得到韓國眾多藝人關注，願意為此來台。」

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王翊亘再寫，「消息來源指出，在此背景下，中信兄弟8月初的K歌主題日，正在與一位韓國唱跳女藝人接洽中，若順利成真，將會創下球團主題日邀請最高等級的韓國藝人，也成為首位登上臺北大巨蛋演唱表演的韓國明星。」

而王翊亘並在留言中再說明，「雖然是很厲害的唱跳女歌手，但KPOP絕緣體的我，聽到時第一個反應是『蛤？很厲害嗎？』查了一下YouTube後發現，我真的是失禮，希望雙方可以達成合約協議。」

有網友在PTT「KoreaStar版」爆料「確定是太妍了，內部消息」，再引起網友討論，有人留言，「屁啦，真的太妍那我要搶票了」、「如果是太妍，就囊括大小巨蛋首位韓國女藝人演出」。

由於網友瘋傳，中信兄弟球團回應，「關於K歌主題日的韓國藝人合作，目前球團仍在洽談中，但合約細節尚未確認，待一切確認後將會進行公布，也相信球迷們一定會非常期待。」

關鍵字： 中職棒球

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