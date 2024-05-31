突破過往低迷的5月　日媒期待大谷再現「6月男」身手

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平昨天敲出本季第14轟，終結本季最長的連續9場45打席未開轟紀錄。根據日媒《Full Count》報導，過去幾年來，大谷在5月的打擊較低迷，不過今年的表現比以往都更出色，期待進入他最喜歡的6月後，能再度重現「6月男」。

自大谷來到大聯盟後，他在5月的打擊率僅為0.248、27支全壘打、上壘率0.343、長打率0.489，攻擊指數0.831，這些數據對他來說不算亮眼，即使在獲得MVP的2021年和2023年，他在5月的打擊率分別只有0.245和0.243，並各自擊出7支和8支全壘打。

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雖然大谷自17日對紅人的比賽中，被牽制球砸到左腿後，打擊表現受到影響，近期46打數敲出8安，打擊率僅0.186，並敲出1轟，但他在10日之前的打擊率高達0.480，掃出4轟。雖然5月還有一場比賽，但目前累積90打數29安，包含7轟，打擊率達到0.322，都比以往更好。

接下來是大谷最喜歡的6月，在他職業生涯中，6月是他擊出最多全壘打的月份，總計43支，打擊率達0.336，攻擊指數高達1.194。上季他在6月的打擊率為0.394，並擊出15支全壘打，他曾表示，「雖然每個月的表現不同可能只是巧合，但隨著賽季的進展，我對打擊的感覺會越來越好。」