再度經歷膝傷報銷！　阿庫尼亞在家哭泣：讓所有人失望

▲勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

亞特蘭大勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）近日因左膝前十字韌帶完全撕裂傷，宣告本季報銷。之前就有過右膝前韌帶撕裂傷而報銷的他，表示這次傷勢比較好處理，畢竟已經有過經驗，但仍對此感到難過。

阿庫尼亞表示，自己收到很多關心的訊息，而他自己也在接受賽季提前結束的事實，「這就是我在家裡獨自哭泣的原因，我覺得我拋棄了球隊，感覺我讓所有人失望，但我無能為力，只能繼續努力恢復。」

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2021年阿庫尼亞右膝前韌帶撕裂傷而賽季報銷，當時他花了9個多月才重返賽場，並在去年以41支全壘打、73次盜壘的成績贏得國聯MVP。

預計明年春訓能看到阿庫尼亞出賽，但現階段他還沒設下時間表，他說從第一次的受傷中學到的最大教訓是「耐心」，「當球隊說我準備好了，我就會準備好。我只是希望手術順利，康復順利，一切按照計劃進行。」

阿庫尼亞預計下週三（臺灣時間）進行手術，他也表示有過經驗後，這次傷勢比較容易處理，因為他知道該準備什麼。不過他仍然知道接下來的時間將是艱難的，不論是身體上還是精神上。

勇士總教練史尼特（Brian Snitker）表示，「他確實知道自己將面臨什麼，這有好有壞，我為他感到更難過，因為這孩子喜歡打棒球，當你經歷那樣的傷病時，要恢復完全需要很多努力。他之前做到了，他會再做一次的，他年輕且強壯，這只是他偉大職業生涯中的一個小波折。」

阿庫尼亞強調在這段困難時期他將如何依靠他的家人，「我的家人是很大的支持，父母、妻子、孩子都在身邊，我認為這才是真正的關鍵。前幾天，我在家哭泣，而我看到孩子們在笑，他們什麼都不知道，他們是孩子，但能看到他們那樣笑，有家人在身邊，這就是我努力的動力，幫助我度過難關。」

▲勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）左膝前十字韌帶完全撕裂傷，宣告本季報銷 。（圖／達志影像／美聯社）