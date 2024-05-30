林書豪遭嚴防僅得7分！隊友挺身給支援　國王率先搶聽牌

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

記者簡名杉／新北報導

新北國王與福爾摩沙夢想家的季後賽首輪，今(30)晚在新莊體育館展開第四戰，雙方此戰上半場手感欠佳，命中率皆不到35%，尤其是林書豪，遭夢想家嚴防，上半場1分未得，兩隊陷入拉鋸，然而下半場國王隊友們紛紛甦醒，林書緯、奧帝、曼尼高皆挺身而出，為國王拉開比分，加上林書豪在末節射進關鍵三分彈鎖定勝局，終場國王以87比73擊落夢想家，系列賽取得3比1的聽牌優勢。

此役雙方上半場上演「打鐵大戰」，手感都冷冰冰，國王首節三分球9次出手命中2球，而夢想家則是9投盡墨，次節雙方命中率低迷的狀況依舊沒改善，夢想家前15次三分出手統統落空，直到次節末段才由林俊吉投進第一記三分。

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而國王上半場的外線淒慘程度跟夢想家相差不大，次節10次三分出手僅有楊敬敏投進一球，兩隊上半場合計39次三分出手只投進5球，國王靠著失誤控制較優異，以及蘇士軒的半場壓哨上籃，雖然一次罰球都沒有，仍帶著1分領先進入下半場。

下半場換了籃筐，國王好像換了一支球隊，開賽就展現出跟上半場截然不同的滾燙手感，前6次三分出手飆進5球，包含林書緯、奧帝、曼尼高都有所斬獲，拉出一波22比6的開局攻勢，直接將領先分數拉開到雙位數，夢想家則依舊低迷，被國王在進入決勝節前，帶著超過10分的領先。

末節落後的夢想家試圖追分，林俊吉的三分彈加上連續後仰跳投命中，一度將落後縮小到6分，不過此時奧帝挺身而出，砍進關鍵三分球之後，接著在對手頭上投進高難度後仰跳投，回過頭來再射進外線冷箭，連拿8分證明自己的身價，幫助國王再度將領先拉開到雙位數。

雖然夢想家不放棄苦追，但林書豪、林書緯「兄弟連線」在第四節末段砍進背靠背關鍵三分彈，在比賽終了前1分43秒將分差拉開到16分，穩穩鎖定勝局。

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

本場比賽頭號球星林書豪整場比賽受到夢想家嚴防，12次出手、包含7記三分出手只進1球，全場拿下7分統統集中在第四節末段，是本季季後賽得分最低的一戰，不過隊友們此戰挺身而出，全場四人得分上雙，以曼尼高的21分、17籃板表現最佳，奧帝、林書緯、楊敬敏也分別挹注20分、13分、11分；而夢想家則以布依德的25分得分最高。