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U18抗韓左投林維恩旅美夢近了　身價挑戰郭泓志紀錄

▲▼2023U18世界盃青棒錦標賽冠軍戰，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／桃園報導

平鎮左投林維恩在去年U18大放異彩且投出身價，今年高三的他畢業後將一圓旅美夢，有望挑戰陳柏毓、郭泓志的簽約金。

林維恩去年為中華隊出征U18世界盃，預賽對韓國先發5.1局僅失1分非責失分，冠軍戰也有登板，合計出賽3場，拿下2勝，累計13局，無失分，防禦率0.00。林維恩在高三這一年持續成長，木棒聯賽冠軍戰對穀保家商先發4局失2分，最快球速達到148公里。

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林維恩在木棒聯賽結束後就沒有參加全國性大賽，在平鎮高中持續自主訓練，平鎮投手教練羅健銘表示，「他升上高三後心態提升，經過U18世界盃之後，不管面對比賽的任何局面，較不會有情緒起伏。」

羅健銘進一步指出，「林維恩的球速落於90英里至92英里（約145公里至148公里），優勢在直球與變速球，直球速度不是很快，但轉速很好，對打者來說上升效果很好，轉速達到2600轉，能壓迫打者，旅美後這兩種球路會成為他的主要武器。」

據了解，林維恩將與美聯西區球隊簽下大合約，近期會召開記者會，有望挑戰郭泓志並列台灣左投最高簽約金紀錄，前一位與美職球隊簽約的左投是效力響尾蛇的林昱珉，簽約金為52.5萬美元（約新台幣1701萬元），近年高中投手旅美最大約則是陳柏毓的125萬美元。

關鍵字： 林維恩平鎮左投旅美簽約金

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