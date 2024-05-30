味全龍本周大巨蛋3連戰加開周六內野座位　台北市民預購半票

▲味全龍5月31日至6月2日於台北大巨蛋舉「龍星大樂主題日」 。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

味全龍5月31日至6月2日於台北大巨蛋舉辦「龍星大樂主題日」，目前3場比賽預售票已近5萬張，其中6月1日內野B1/L2即將售罄。為了讓更多棒球愛好者能夠參與，味全龍宣布今天（30日）下午4點加開內野L4預售票，提供台北市民預購內野L4半票優惠，一起進場參與味全龍台北大巨蛋主場10萬進場人次里程碑。

預售票作業將於5月30日下午3點至下午4點暫停，並於下午4點重新開始，包括6月1日內野L4預售票（全票票價500元）。另外，407-411區域為球團保留席。

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台北市民享有購買6月1日內野L4半票優惠，需於6月1日當日出示身分證件驗證後始可進場，請於5月31日前至售票網預購內野L4半票，現場恕不開放優惠購票及退換票。

▲味全龍5月31日至6月2日於台北大巨蛋舉「龍星大樂主題日」 。（圖／味全龍提供）

此次龍星大樂主題日首次移師台北大巨蛋，特別邀請蕭煌奇、戴愛玲、魏如萱、柏霖PoLin、舞思愛、蓋兒等人氣歌手蒞臨演出。

更有呂詠臻、吉力吉撈.鞏冠、林凱威、林孝程、李凱威、張祐銘6名龍隊實力派唱將球員，將在6月2日賽後進行歌唱擂台賽，還有特別表演聲林之王「柏霖PoLin與董秉軒」、雙胞胎姊弟「舞思愛與拿莫．伊漾」、7086「張政禹跟李超」，為全場球迷粉絲獻出最扣人心弦的嗓音。

▲味全龍5月31日至6月2日於台北大巨蛋舉「龍星大樂主題日」 。（圖／味全龍提供）

小龍女演唱名單包括霖霖、林襄(feat.神秘嘉賓)、心璇，以及寧寧、小蛙、蘿拉、璦昀、賴可。

由Captain李多慧監製的小龍女中場舞，5月31日一壘側有李多慧、小映、口水、馬妹、心璇、小蛙、詩雅、寧寧、蘿拉，6月2日三壘側有李多慧、賴可、昆娜、小珍奶、米奇、張晴、沛沛、詩雅、口水。

▲味全龍5月31日至6月2日於台北大巨蛋舉「龍星大樂主題日」 。（圖／味全龍提供）