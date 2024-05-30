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魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬　有望7月底和平館亮相

▲臺灣野馬宣布「魔獸」霍華德加盟。（圖／臺灣野馬提供）

▲臺灣野馬宣布「魔獸」霍華德加盟。（圖／臺灣野馬提供）

記者簡名杉／綜合報導

亞洲巡迴賽The Asian Tournament(簡稱TAT)迎來史上等級最高的洋將！前NBA巨星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)確定加盟臺灣野馬隊，他將在7月1日於中國河南鄭州首度亮相，接著將在7月26日開打的台灣站重返寶島獻藝，屆時可望與德古拉(Samuel Deguara)組成無敵雙塔！

生涯曾8度入選NBA美國職籃明星賽的霍華德，2004年以選秀狀元之姿加盟奧蘭多魔術隊，曾奪得5次籃板王、2次阻攻王，並拿下3次年度最佳防守球員，也是明星賽常客。霍華德在2020年幫助洛杉磯湖人隊贏得NBA總冠軍。生涯個人榮譽與數據皆為頂尖水準，幾乎篤定入選籃球名人堂。

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霍華德在2020年加盟T1桃園雲豹隊，當時在台灣掀起「魔獸旋風」，隔年雖未獲得續約，但他一直保持來台的興趣，這次有機會能夠加盟TAT臺灣野馬隊，霍華德感到相當興奮，更表示迫不及待能再次與台灣球迷見面！

霍華德將在中國河南鄭州西亞斯舉行的TAT第3站賽事首度披上野馬隊戰袍，隨後迎接7月26日在台灣台北和平籃球館舉行的第4站，加上與身高230公分的「巨獸」德古拉組成「雙獸連線」，勢必將再引起一波轟動。

TAT第4站將於7月26日至8月1日在台灣台北市和平籃球館登場，屆時將由緯來體育台全程轉播。
 

關鍵字： 魔獸霍華德TAT

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