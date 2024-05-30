警方查獲新型態非法直播簽賭網站　轉播中職侵權逾8.3億

▲警方查獲「博弈機房兼營非法竊訊體育直播平台」 。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

體育中心／綜合報導

刑事警察局電信偵查大隊於今天（30日）公開破獲「博弈機房兼營非法竊訊體育直播平台」，該平台內容包含英超足球、法網及中華職棒一、二軍賽事等節目，初步計算侵權市值逾8.3億元

台中地方檢察署檢察官戴旻諺指揮，刑事局電信偵查大隊及台中市刑警大隊共組專案小組，全力掃蕩該博弈平台及竊訊直播機房。

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專案小組分析涉案非法博弈平台，發現該集團除提供各類體育博弈投注玩法外，亦可同時收看直播運動賽事，有利賭客於比賽期間繼續加注(俗稱走地)，與傳統網路賭博運作方式不同，可視為新型態賭博平台。

▲警方查獲「博弈機房兼營非法竊訊體育直播平台」 。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

該平台內容包含英超足球、法網及中華職棒一、二軍賽事等節目，利用網路爬蟲技術竊取國內外體育賽事(中華職棒、愛爾達)訊號源，並透過線上直播公開讓賭客玩家免費收視，有利賭客於比賽期間繼續加入，以此噱頭吸引會員加入。

經配合刑事局規劃「淨頻專案」，並與中華電信、愛爾達及中華職棒(CPBL TV)等OTT業者合作，透過竊訊行為模式分析與網路逆向追蹤技術、蒐證，分別於112年1月中旬在台中市北區及112年11月初在北屯區查獲營運中之博弈與竊訊機房共2處，查獲洪姓工程師等人到案。

專案小組持續查緝下，本案包含吳姓負責人、洪姓工程師等共18人到案，共計查扣現金21萬4500元、電腦主機31台、伺服器4台、工作手機、筆電、分享器及網路電磁紀錄等證物。

▲警方查獲「博弈機房兼營非法竊訊體育直播平台」 。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

中華職棒及愛爾達公司提出侵權告訴，計算侵權金額逾新台幣8.3億元。全案依刑法經營賭博、違反著作權法等罪嫌移送在案。

刑事局呼籲社會大眾，「賭博」是犯罪淵藪，傾家蕩產案例時有所聞且易衍生其他治安事故，竊訊直播行為亦侵害著作權人之權益甚鉅，網路經營業者切勿心存僥倖以身試法。

2024巴黎奧運賽事即將到來，刑事局將持續關注、加強掃蕩賭博犯罪及非法侵權行為，以維護社會秩序，並積極向上溯源追查幕後首腦，以展現政府打擊犯罪及保護智慧財產權之決心。

▲警方查獲「博弈機房兼營非法竊訊體育直播平台」 。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）