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快訊／大谷翔平第14轟出爐！解鎖第26個球場堆高障礙

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇大谷翔平30日（台灣時間）對戰大都會先發第2棒指定打擊，第四打席本季第14轟出爐，首次在大都會主場花旗球場開轟，解鎖生涯第26個球場開轟紀錄。全壘打榜上距離首位的歐蘇納（Marcell Ozuna） 差2轟。

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大谷翔平前兩打席敲出左外野飛球、二壘滾地球，第三打席在5局2比0領先時，敲出114.1英里（約183.6公里）穿越二游強勁安打，貢獻1打點。道奇前7局追成3比3平手，8局上一輪猛攻，史密斯（Will Smith）先轟陽春砲超前，隨後一連串安打狙擊將比數拉開至7比3。

大谷翔平這時也轟出本季第14發全壘打，帶有2打點，助道奇取得9比3領先，這發全壘打擊球初速103英里、飛行距離380英尺、仰角34度。距離前一轟17日紅人戰，相隔9場比賽、45打席開轟，是本季等最久的一次。首次在大都會主場開轟，解鎖第26個球場，目前僅剩下海盜等6個主場，為日本人最多紀錄。

關鍵字： 大谷翔平道奇全壘打大都會棒球

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