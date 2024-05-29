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葛拉漢3分連發澆熄獅反攻氣焰　領航猿追平系列賽

▲領航猿洋將葛拉漢。（圖／PLG提供）

▲領航猿洋將葛拉漢。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／綜合報導

桃園璞園領航猿與新竹攻城獅的季後賽首輪今(29)日展開關鍵第四戰，前三戰打完取得2比1領先的攻城獅，此役力拚聽牌，上半場打完雙方陷入拉鋸，然而領航猿在第三節末段拉出14比3的攻勢拉開比分，終場領航猿以101比88復仇成功，雙方戰成2比2平手。

此役攻城獅延續前兩戰的火燙外線手感，上半場以超過四成命中率飆進7記三分彈，但他們首節就發生多達8次失誤，也因此讓命中率較低的領航猿死死咬住比分，甚至在上半場結束前，由白曜誠飆進壓哨跳投，以1分差領先進入下半場。

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下半場開賽雙方陷入拉鋸，數度互換領先，不過猿隊先靠著沃許本的籃下得手以及盧峻翔的切入，一度拉開到5分領先，但攻城獅馬上靠著連續造犯規罰球以及朱雲豪的三分追平，但猿隊在第三節末段再拉出14比3的猛攻，將領先拉開到9分進入決勝節。

末節雖然獅隊頻頻追分，但葛拉漢連射三記三分球澆熄獅隊反撲氣焰，將領先始終維持在雙位數左右，維持到終場，順利在客場追平比分。

猿隊以葛拉漢全場砍進六記三分彈，拿下全隊最高26分為贏球大功臣，伯朗則挹注18分；攻城獅僅有3人得分上雙，以艾夫伯的29分表現最佳。

關鍵字： 葛拉漢領航猿攻城獅

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