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小熊菜鳥先發繳出7局10K無安打　貝林傑美技沒收全壘打

▲小熊先發布朗（Ben Brown）繳出7局10K，沒有被敲出任何安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊先發布朗（Ben Brown）繳出7局10K，沒有被敲出任何安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

芝加哥小熊今天（29日）派出菜鳥布朗（Ben Brown）掛帥先發，這僅僅是他職業生涯第6場先發，也是他第一次面對密爾瓦基釀酒人，但他卻在這場比賽繳出7局10K無安打比賽，雖然牛棚沒有守成讓他勝投飛走，但小熊仍在延長賽得下5分，終場以6比3收下勝利。

布朗開賽讓釀酒人打線13上13下，5局下1出局投出保送讓「完全比賽」破功，這個半局釀酒人得到2次保送，但布朗成功守成。7局下1人出局的情況下，釀酒人打者亞當斯（Willy Adames）敲出中外野深遠飛球，眼看就要形成全壘打，小熊中外野手貝林傑（Cody Bellinger）卻在全壘打牆前即時跳起來沒收，用守備捍衛小老弟的無安打比賽。

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8局下小熊更換投手，韋斯內斯基（Hayden Wesneski）登板投球，他在1出局的情況下被敲出安打，小熊也無法完成投手群聯手無安打。

9局下小熊推出納爾斯（Hector Neris）關門，沒想到他在二壘有跑者的情況下，被亞當斯敲出帶有打點安打，雖然他在跑向二壘時出局，但雙方仍戰成1比1平手。不過10局上小熊得下5分大局，下個半局釀酒人僅追回2分，終場小熊就以6比3擊敗釀酒人。

本場比賽布朗繳出宰制性表現，主投7局僅保送2名打者，送出生涯最高的10次三振，最快球速高達98英里（約158公里），搭配曲球總共製造了16次揮空。

布朗表示，「看到速球能讓打者揮空是件很酷的事情，在大聯盟我還不太常有這樣的情況，但我認為曲球是今天的關鍵。」

談到7局下貝林傑的超美技沒收全壘打，布朗表示當時認為這顆球已經出牆了，第一念頭更是感到很沮喪，不過當他看到貝林傑接到球後，心情也改變了，「貝林傑一直都是跑得非常快的，他一直在往後跑，我心想，『天啊，這是一支全壘打』。然後，我就看到貝林傑看起來像是跳了20英尺高把球接住，他真的很棒，他真的是個怪物。」

賽後小熊總教練康索（Craig Counsell）談到布朗的表現，「我認為他的速球很出色，真的非常好，在這場比賽中，他的速球很有壓制力，也投了很多好球。」

關鍵字： MLB棒球小熊

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