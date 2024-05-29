大谷讓出打擊王寶座！主帥解釋雙重賽次戰休息考量　明天會出賽

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇與紐約大都會今天（29日）進行雙重賽，道奇陣中日籍球星大谷翔平只打了首戰，繳出5打數無安打表現，因此讓出打擊王。道奇也決定讓大谷在第2戰休息，總教練羅伯斯（Dave Roberts）解釋，想讓大谷先前被砸中的左大腿休息一下。

道奇與大都會雙重賽首戰前9局以2比2平手，攜手進入延長賽第10局，最終才由道奇以5比2帶走勝利，中止近期5連敗，大谷出戰整場沒有敲安還吞下2K。

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大谷自從在17日對紅人的比賽中被牽制球砸中左腿，打擊率就一路從0.360下滑至0.329，讓出打擊王寶座，近期也連9場沒敲出全壘打。

總教練羅伯斯在雙重賽首戰前就表示，大谷只會打第1戰，第2戰將休兵，羅伯斯指出，「這是對於左大腿後肌的管控，他今天比昨天的狀況還要好，我們需要他，所以不想太勉強他。」

羅伯斯表示，大谷翔平的狀態接近100%，明天他將會出賽，對他的左大腿傷勢並不太擔心。

大谷日前在面對紅人的比賽中，當時他敲出三壘安打，但很明顯無法全力衝刺，昨天大谷也對於大腿傷勢表示，「對揮棒的影響沒那麼大，不過狀況確實不好，但對於軸心腳的影響不大。」