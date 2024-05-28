灰狼陷0比3絕境！蟻人喊話要創造歷史　「天永遠不會塌下來」

”I never think the sky is falling. I’m always positive. I’m always happy. I’ve been through the worst, so the sky is never falling for me.”— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 27, 2024
Anthony Edwards on his positive mindset pic.twitter.com/9JUZmJIMMY
記者游郁香／綜合報導
灰狼在西區冠軍賽陷入0勝3敗淘汰邊緣，史上從沒有球隊能從如此的絕境中逆轉晉級，但「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在休息室鼓勵隊友，是時候創造歷史，他仍相信獨行俠無法打敗他們。無論面對何種困境，「蟻人」總是保持正向，「我歷經一切努力，所以對我來說，天永遠不會塌下來。」
▲灰狼一哥唐斯。（圖／達志影像／美聯社）
艾德華茲這個系列賽，場均得分從前兩輪的31分、27.7分下滑到22分，命中率從5成暴跌到38.6%。根據《ESPN》統計，「蟻人」前兩輪運球後投籃的命中率達到44%，這項數據在西區冠軍賽卻滑落到29%，當家長人唐斯(Karl-Anthony Towns)這3戰的平均命中率更只有27%，讓灰狼墜入了深淵。
灰狼G4必須想辦法在達拉斯主場扳回1勝，否則他們的賽季就將告終。獨行俠禁區重要戰力、菜鳥中鋒里夫利二世(Dereck Lively II)確定因頸部扭傷缺席G4，但明尼蘇達處境不容樂觀，主力必須趕緊找回準星，並想辦法限制達拉斯雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)的火力，才有機會延長戰線。
▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）
儘管連輸了3場遭聽牌，「蟻人」艾德華茲信心不減，他在休息室大聲激勵隊友，「是時候創造歷史了，夥伴們。我仍然覺得他們(獨行俠)無法打敗我們，兄弟。我們還沒有全員同時發揮出最佳狀態，一場比賽，只需要一場比賽。」
艾德華茲說，他從來不會從「消極」的一面看待事情，他總是保持樂觀，「我從來不覺得天會塌下來了。我總是很正向、很快樂。我歷經一切努力，所以對我來說，天永遠不會塌下來。」
▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）
艾德華茲告訴《Andscape》，自己在亞特蘭大長大，經歷了家庭悲劇，之後才進入NBA，他曾遇過更大的困難，因此現在的他並沒有感到壓力。
談到艾德華茲，從未打進總冠軍賽的36歲灰狼主控康利(Mike Conley)說，「他不僅試圖讓大家振作起來，保持積極的態度，而且他扛起責任，他會第一個說自己做得不好。他對自己要求很高，我們所有人都能以此為榜樣，反省自己、為自己負責。」
▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）
康利直言，只有22歲的艾德華茲能做到這一點很令人印象深刻，「如果沒有這樣的人，我們現在不可能處在這個位置。」
康利不諱言，他可能是陣中唯一真正感受到壓力的人，「我已經36歲，不常有這樣的機會。」不過因為有「蟻人」，他仍抱持一絲希望，「我們需要他成為超人。」
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