灰狼陷0比3絕境！蟻人喊話要創造歷史　「天永遠不會塌下來」

”I never think the sky is falling. I’m always positive. I’m always happy. I’ve been through the worst, so the sky is never falling for me.”



Anthony Edwards on his positive mindset pic.twitter.com/9JUZmJIMMY — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

灰狼在西區冠軍賽陷入0勝3敗淘汰邊緣，史上從沒有球隊能從如此的絕境中逆轉晉級，但「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在休息室鼓勵隊友，是時候創造歷史，他仍相信獨行俠無法打敗他們。無論面對何種困境，「蟻人」總是保持正向，「我歷經一切努力，所以對我來說，天永遠不會塌下來。」

▲灰狼一哥唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

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艾德華茲這個系列賽，場均得分從前兩輪的31分、27.7分下滑到22分，命中率從5成暴跌到38.6%。根據《ESPN》統計，「蟻人」前兩輪運球後投籃的命中率達到44%，這項數據在西區冠軍賽卻滑落到29%，當家長人唐斯(Karl-Anthony Towns)這3戰的平均命中率更只有27%，讓灰狼墜入了深淵。

灰狼G4必須想辦法在達拉斯主場扳回1勝，否則他們的賽季就將告終。獨行俠禁區重要戰力、菜鳥中鋒里夫利二世(Dereck Lively II)確定因頸部扭傷缺席G4，但明尼蘇達處境不容樂觀，主力必須趕緊找回準星，並想辦法限制達拉斯雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)的火力，才有機會延長戰線。

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

儘管連輸了3場遭聽牌，「蟻人」艾德華茲信心不減，他在休息室大聲激勵隊友，「是時候創造歷史了，夥伴們。我仍然覺得他們(獨行俠)無法打敗我們，兄弟。我們還沒有全員同時發揮出最佳狀態，一場比賽，只需要一場比賽。」

艾德華茲說，他從來不會從「消極」的一面看待事情，他總是保持樂觀，「我從來不覺得天會塌下來了。我總是很正向、很快樂。我歷經一切努力，所以對我來說，天永遠不會塌下來。」

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

艾德華茲告訴《Andscape》，自己在亞特蘭大長大，經歷了家庭悲劇，之後才進入NBA，他曾遇過更大的困難，因此現在的他並沒有感到壓力。

談到艾德華茲，從未打進總冠軍賽的36歲灰狼主控康利(Mike Conley)說，「他不僅試圖讓大家振作起來，保持積極的態度，而且他扛起責任，他會第一個說自己做得不好。他對自己要求很高，我們所有人都能以此為榜樣，反省自己、為自己負責。」

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

康利直言，只有22歲的艾德華茲能做到這一點很令人印象深刻，「如果沒有這樣的人，我們現在不可能處在這個位置。」

康利不諱言，他可能是陣中唯一真正感受到壓力的人，「我已經36歲，不常有這樣的機會。」不過因為有「蟻人」，他仍抱持一絲希望，「我們需要他成為超人。」