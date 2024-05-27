悍將狀元候選人？吳念庭正式投入中職選秀

▲吳念庭。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

˙

前旅日好手吳念庭去年離開前東家西武獅，回台加入業餘隊，27日出席玉山盃青棒賽記者會，同時正式宣告加入中職選秀，富邦悍將握有狀元籤。

打完春季聯賽更篤定選秀的想法，吳念庭表示，「繼續保持練球，身體狀況很健康，準備參加中職選秀。春季聯賽表現還可以，保持比賽感覺和強度，沒什麼問題。」若下半季直接投入中職，可望成為即戰力，吳念庭也說，「調整好狀況就可以馬上上場。沒辦法確定哪隊，給別人選。」

返台期間持續關注中職比賽，吳念庭說，「都會關心，看一下投手，也有默默進場看比賽，也有看過大巨蛋看過兩次比賽，很熱鬧！」春季聯賽只守過三壘，對於二壘或游擊的位置，他則說，「看教練怎麼排，一壘和三壘較為熟悉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年選秀富邦悍將握有狀元籤，目前持續關注張育成的狀況，領隊林華韋日前表示，「有持續關注張育成的狀況，依照目前狀況看起來，球隊選秀首選是內野手。」悍將三壘手辛元旭動完手術本季報銷，目前球隊最缺即戰力內野手。對於吳念庭將參加選秀，悍將領隊林華韋也表示，「持續關注他的狀況。」

吳念庭將擔任玉山盃開球嘉賓，他表示，「高中時期以打進甲子園，持續充實挑戰自己，抱著一定要打職棒，學到很多。印象最深刻的是在雪中拉輪胎的訓練，增加肌力。」去年透過經典賽在國人面前表現，他表示，「國中一直有國手夢，一直很努力才能穿上中華隊戰袍，收穫很多。」

吳念庭勉勵在場青棒球員，「玉山盃就是台灣的甲子園，很謝謝玉山盃辦比賽有這個舞台在球場比賽把握高中最後一次比賽，熱血比賽。」