戴資穎膝傷復原中「小心起見」退賽　還在評估是否打印尼賽

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣一姐戴資穎生涯進入最後倒數，今年的巴黎奧運將是她在賽場的「最後一舞」，但她自3月連續出戰法國公開賽、全英公開賽後，就受到左膝傷勢困擾，她今(27)日宣布退出本周的新加坡公開賽，健康狀況引起關注；對此「戴爸」戴楠凱確認，小戴此次退賽是小心起見，下周是否會打印尼公開賽則還在評估。

本周世界排名仍是第4的小戴，日前出席代言活動時曾透露，在巴黎奧運前預計還會出戰新加坡公開賽與印尼公開賽，膝傷正在好轉中。不過她今日下午突然宣布退出新加坡賽，「很抱歉告訴大家這個消息，因為傷勢的考量，決定退出比賽，謝謝大家的關心與支持。」健康狀況引起關注。

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▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

「戴爸」戴楠凱受訪時表示，小戴的左膝傷勢持續復原中，本周退賽是「小心起見」，至於是否會在6月4日至9日舉行的印尼公開賽登場，還在評估當中。

小戴今年前4站都打進4強，不過自3月打完全英公開賽後就受膝傷困擾，曾進行PRP增生療法治療，直到4月亞錦賽開打前1周才恢復練習，但她最終在亞錦賽爆冷止步次輪，接著率中華女團出戰優霸盃，也只打了第1場對馬來西亞的小組賽，她當時曾坦言，左膝傷勢影響了自己的跑動和控制，整體狀態恢復不到5成。