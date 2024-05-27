大谷翔平不畏腳傷敲183公里安打　跑上二壘跟盜壘王打招呼

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平帶著腳傷出賽，今天（台北時間27日）在9局上打一壘方向強勁飛球，擊球初速183公里、打穿一壘手的手套，本來記錄為失誤，後改記為安打，而大谷翔平隨後利用對方守備跑上二壘，還跟目前盜壘領先的克魯茲(Elly De La Cruz)打招呼。

大谷翔平在17日比賽上一壘，被牽制球擊中左大腿後側造成影響左大腿受傷，目前正在接受治療，昨天的比賽打出三壘安打，並未盡全力跑到三壘，總教練羅伯斯表示：「我希望他在二壘停下來，他沒有加速，輕鬆地到達了三壘。」

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儘管左大腿受傷挫傷，大谷翔平還是堅持上場比賽。羅伯斯在今天賽前表示，沒有考慮讓大谷翔平休息，「我根本沒有考慮過。就像我昨天說的，他的情況比兩天前好了。我覺得他已經恢復了90%。」

大谷翔平在今天前3打席沒有安打，還有1次三振，9局上在1好2壞下打出一壘強勁平飛球，這一球擊球初有113.5英里（約183公里），打穿一壘手史提爾（Spencer Steer）的手套，大谷翔平全速跑上一壘。

這一球本來記為「失誤」上壘，後再改判為「安打」，讓大谷翔平今天比賽有安打出現，打擊率0.336。

雖然有腳傷，大谷翔平在一壘並不安分，頻頻想要盜向二壘，速度看起來並沒有受到左大腿後側的不適影響，紅人由於領先4分，大谷翔平利用守備的關係跑上二壘，並未記為盜壘成功。

當大谷翔平上到二壘之後，與紅人游擊手克魯茲親切打招呼。克魯茲目前有31次盜壘成功，是大谷翔平的粉絲，甚至曾用手指戳大谷確認大谷是否是真人。