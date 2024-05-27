高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

▲統一獅高國慶今日舉辦引退賽。（圖／統一獅提供）

記者簡名杉／台南報導

統一獅隊45歲老將高國慶在26日賽後正式引退，球團特別規劃一系列引退儀式，來致敬這位扛起球隊打線近20年的「綠色坦克」，其中許久未露面的前中信兄弟總教練林威助還特別擔任「神秘嘉賓」，拍影片祝賀，引發現場球迷一陣驚呼。

引退儀式一開始，球團邀請高國慶的各時期隊友到場共襄盛舉，安排高國慶重溫職棒生涯第一個打席，邀請當時的投捕高建三、石金受，與高國慶投打對決，最終以高國慶敲出安打，繞壘一圈圓滿落幕。

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接下來由統一獅隊董事長凃忠正、總經理蘇泰安頒發引退獎座及紀念獎牌，並由高國慶接著致詞，他除了感謝統一集團給他機會之外，也感謝家人、太太與在天上的爸爸，最後他感謝球迷的支持，直言，「有你們我很幸福！」

球團在高國慶致詞完後，播放各界好友的祝福，除了有富邦悍將的王勝偉、教練詹智堯、味全龍隊林智勝，與前隊友「傳奇洋將」布雷、前教練一色優之外，前兄弟總教練林威助也在影片中現身，而賽前高國慶談到昨晚的同學聚會，剛好就點名林威助沒出席很可惜，還包含陽建福、余文彬、蔡仲南、余進德都是他指出可惜沒見到的前隊友。

儀式最後由高國慶的好友劉芙豪送上自己等身大的抱枕，笑說希望能代替自己陪著他，接著全隊一一獻花，來歡送這位待在球隊20年的超級資深「大學長」褪下球衣。

全隊送完花之後，再次重溫2020年奪下總冠軍的「戰舞」，隨後高國慶繞棒球場一圈跟所有球迷致意，感謝大家這20年來對他的支持，最後球團更請出了「飛總」呂文生在影片中祝福，完美結束「綠色坦克」的傳奇職業生涯。