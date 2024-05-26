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讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

▲統一獅「綠色坦克」高國慶引退賽。（圖／統一獅提供）

▲統一獅「綠色坦克」高國慶引退賽。（圖／統一獅提供）

記者簡名杉／台南報導

統一獅今(26)晚以4比0完封中信兄弟，同時用勝利歡送「大學長」高國慶展開教練生涯，雖然高國慶在球員生涯的最後一役沒有敲安，但獅隊總教練林岳平仍對他今晚的表現大大讚賞，直呼「不簡單」，不過也笑說，「可惜沒上壘，沒有看到太空漫步的步伐。」

本場比賽高國慶共站上打擊區五次，雖然沒有敲出任何安打，但他在第二打席三壘有跑者之際，扛出右外野方向深遠飛球，用高飛犧牲打打回本季第1分打點，同時也為今晚球隊的勝利添一份力。

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▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／統一球團提供）

林岳平談到高國慶今晚的表現，直呼，「很不簡單了啦！」表示高國慶今晚還是能打到球，甚至還能扛出那一顆深遠的右外野飛球，若不是對方防守不錯，有機會形成長打，但也笑說，「比較可惜的是他沒有上壘，沒有看到太空漫步的步伐。」

今晚讓高國慶「打好打滿」，林岳平坦言比較擔心的是沒有辦法贏球，但此役全隊都很爭氣，各方面表現的都很好，讓他能順利打到最後，從今天這場勝利看到球隊的團結，希望未來高國慶繼續發揮他的感染力感染球隊，邁向最大的目標。

9局上半兩人出局，林岳平取消指定打擊，讓高國慶戴著手套鎮守最熟悉的一壘防區，餅總指出，那時因為球隊領先，發生麻煩所造成的傷害比較小，也還有空間調度，所以讓高國慶回到熟悉的防區迎接勝利，跟大家擊掌作為收尾；而沒有讓高國慶上場投球的原因，餅總則強調，「還是要尊重對手啦。」

關鍵字： 林岳平高國慶統一獅中職

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