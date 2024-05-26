陳仕朋撒嬌「還要投」戴培峰偷笑　落淚退場鋒總抱抱

▲陳仕朋無安打破功落淚，陳金鋒抱抱。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將陳仕朋26日在大巨蛋對台鋼雄鷹先發，9局上無安打破功，投完8.1局，投手教練郭勇志走上投手丘，戴培峰爆料，「他很會撒嬌。」

陳仕朋對台鋼前7局完全沒有讓對方上壘，8局上單局就出現兩次保送，隨後守住無失分，9局上被敲內野滾地球形成安打，投完8.1局無失分退場。總教練陳金鋒給好評100分，談到換投時機，他表示，「他的目標是無安打，當時情緒有點影響，跟捕手討論，球沒有前幾局強勁，決定換投。」

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投手教練郭勇志走上投手丘換投時，鏡頭捕捉戴培峰偷笑的畫面，戴培峰賽後表示，「我知道他不想下去，教練上來就說『球給我囉！』，他就回答，『不要！我還要投！』，他每次都會這樣，很會撒嬌。」看到他掉淚，戴培峰感同身受，「那支不是紮實的安打，就比較難過一點。」

回想單局兩保送的8局上，戴培峰認為，「他很在意保送，又連續壞球後，我上去提醒他，不要太在意，當下他也有回穩。他有兩三次都到6、7局才被敲安打，這次是第8局，看得出來他很在意，相信下次就會是9局了。」

陳仕朋掛著淚水回到休息室，總教練陳金鋒趕緊送上擁抱，鋒總說，「當下不需要再多說什麼，就是給予他支持就好。」

▲陳仕朋無安打破功落淚。（圖／富邦悍將提供）