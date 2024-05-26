運動雲

>

陳仕朋撒嬌「還要投」戴培峰偷笑　落淚退場鋒總抱抱

▲▼陳仕朋無安打破功。（圖／富邦悍將提供）

▲陳仕朋無安打破功落淚，陳金鋒抱抱。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將陳仕朋26日在大巨蛋對台鋼雄鷹先發，9局上無安打破功，投完8.1局，投手教練郭勇志走上投手丘，戴培峰爆料，「他很會撒嬌。」

陳仕朋對台鋼前7局完全沒有讓對方上壘，8局上單局就出現兩次保送，隨後守住無失分，9局上被敲內野滾地球形成安打，投完8.1局無失分退場。總教練陳金鋒給好評100分，談到換投時機，他表示，「他的目標是無安打，當時情緒有點影響，跟捕手討論，球沒有前幾局強勁，決定換投。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手教練郭勇志走上投手丘換投時，鏡頭捕捉戴培峰偷笑的畫面，戴培峰賽後表示，「我知道他不想下去，教練上來就說『球給我囉！』，他就回答，『不要！我還要投！』，他每次都會這樣，很會撒嬌。」看到他掉淚，戴培峰感同身受，「那支不是紮實的安打，就比較難過一點。」

回想單局兩保送的8局上，戴培峰認為，「他很在意保送，又連續壞球後，我上去提醒他，不要太在意，當下他也有回穩。他有兩三次都到6、7局才被敲安打，這次是第8局，看得出來他很在意，相信下次就會是9局了。」

陳仕朋掛著淚水回到休息室，總教練陳金鋒趕緊送上擁抱，鋒總說，「當下不需要再多說什麼，就是給予他支持就好。」

▲▼陳仕朋無安打破功。（圖／富邦悍將提供）

▲陳仕朋無安打破功落淚。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 富邦悍將陳仕朋無安打教練換投

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

大谷翔平183公里暴力一擊　山本由伸單局失4分道奇睽違5年5連敗

大谷翔平183公里暴力一擊　山本由伸單局失4分道奇睽違5年5連敗

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

「台灣最期待的投手」　樂天日籍教頭偏好徐若熙

「台灣最期待的投手」　樂天日籍教頭偏好徐若熙

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

象獅主帥賽前碰面「交流」　平野跟餅總拍謝：有擋到跑者

象獅主帥賽前碰面「交流」　平野跟餅總拍謝：有擋到跑者

陳仕朋撒嬌「還要投」戴培峰偷笑　落淚退場鋒總抱抱

陳仕朋撒嬌「還要投」戴培峰偷笑　落淚退場鋒總抱抱

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

熱門新聞

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

大谷翔平183公里暴力一擊　山本由伸單局失4分道奇睽違5年5連敗

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

2高國慶引退賽完封兄弟畫完美句點

3林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

4蜜豆湯加持有用　曼尼高砍17分奪勝

5不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

最新新聞

1大谷翔平1安打　道奇睽違5年5連敗

2不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

3高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

4全國機車錦標賽31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

5林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

「舊金山台灣日」 黃仁勳穿93號球衣完成「開球處女秀」

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366