鋒總肯定董子恩守三壘攻守穩定　范國宸重回第四棒

▲董子恩。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將第四棒本周進行調動，效果還不錯，原第四棒范國宸調往第五棒後連3戰敲安打，由於辛元旭肩膀受傷本季報銷，董子恩近期頂下三壘位置，打擊也表現相當亮眼，獲得總教練陳金鋒的肯定。

「鋒總」陳金鋒認為，第四棒位置特殊，如何保持穩定度很重要，針對不好的狀態，修正時間不能太長。對手針對性的投球如何突破，這個位置有很多「嗆司」隨便移動也不好，都是需要去思考的地方。

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范國宸一直有膝蓋的傷勢，對跑壘和守備會有較大的影響，但不影響打擊，鋒總強調，扛第四棒比賽所承受的壓力跟其他棒次不一樣，必須習慣壓力。不過賽前打序排出來，此戰范國宸又回到第四棒崗位。

董子恩24日敲追平分安打當選MVP，已經連續4場雙安，近期相當火燙，打擊率達到.373。鋒總看這位21歲打者，「進職業後兩三年持續變得強壯，擊球初速提升，職棒畢竟是120場比賽，需要一段時間身體去適應。」雖然董子恩也能守一壘，不過鋒總暫時不會調動他的守備位置，希望他能穩定在同一位置出賽，累計經驗，鋒總說，「他三壘也守得不錯呀！」

而且董子恩本季51打數僅有2次三振，是他的優勢與特色。鋒總表示，「他的長打能力不強，較多短程安打的打者，不容易三振，也代表他有做到確實擊球。長打需要力量，等到他擊球初速提升後，或許會蛻變成另一類型打者，也不一定。就看他過幾年後的成長，他現在做得很好，角落的球都打得到。」董子恩24日曾打出直擊大巨蛋全壘打牆的二壘安打，鋒總仍嚴格地說，「沒打出去都還好。」