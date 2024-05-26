引退賽前伴隨雨勢　高國慶笑：別說老天爺捨不得、來不及了

▲統一獅內野手高國慶。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台南報導

統一獅隊今(26)日於主場安排45歲內野手高國慶的引退賽，不過賽前台南雨勢不斷，高國慶坦言，自己當初知道引退賽辦在這個時間就有點擔心，但今天問過場務人員，看起來應該是如期開打，他還笑說，「不要再說老天爺哭了，叫我不要退，來不及了！」

球團曾在引退賽前68天特別為高國慶舉辦記者會，不過轉瞬之間就到了今天，他坦言在記者會當下並沒有什麼特別的感覺，但越來越接近到今天，大約兩個禮拜之前，心情就越來越緊張，雖然每天的作息都一樣，但心情開始起伏不定、睡不好，也不知道怎麼面對球迷、家人，深怕致詞的時候準備的不完整，無形之中都給自己不小壓力。

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日前球團新聞稿「暴雷」，高國慶將會在引退賽擔任指定打擊、第一棒打者，高國慶坦言，因為隨著年紀，感受到自己的身體機能、關節、肌肉都跟以前有差，所以看到報導之後就開始準備，每天的菜單訓練完之後都會留下來加練，但他強調不是為了上場打擊打出怎麼樣的好成績，只希望自己揮棒的時候「不要受傷」，也希望能把那個打席獻給球迷。

今天賽前台南就飄起陣陣雨勢，高國慶透露，自己在去年12月知道自己引退賽是在今天的時候，就有點擔心，因為台南5、6月的天氣比較極端，但他今天來球場的時候有問過場務人員，感覺並不嚴重，如期開打的機率應該不小，讓他放心不少，他還開玩笑補充，「不要再跟我說，老天爺都哭了，就是叫你不要退，聽到這句話之後我想說，還來得及嗎？」