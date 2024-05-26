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攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

▲攻城獅艾夫伯。（圖／PLG提供）

▲攻城獅艾夫伯。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

新竹攻城獅今(25)日在客場以53%的驚人命中率，砍進多達18記三分球，轟垮桃園璞園領航猿，其中包辦5顆三分、斬獲全場最高38分的艾夫伯透露，他前一次打季後賽已經是4年之前，但該年順利幫球隊奪冠，希望今年賽季可以複製那個球季的「冠軍之旅」。

艾夫伯此役「拚老命」，雖然上半場僅13分進帳，但下半場轟下25分，其中15分集中在第四節，成為球隊搶下勝利的最大功臣，他自認自己此役的表現還不錯，不過他特別感謝隊友們跳出來，讓他有很好的進攻空間，同時稱讚領航猿是一支訓練有素的球隊，本場比賽在防守端表現得很好。

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另外艾夫伯直言，不管是例行賽或是季後賽，他都會付出自己百分之百的努力以及表現，並透露，雖然自己前三個賽季在不同的聯賽都沒有進到季後賽，但前一次打進季後賽時，就幫助球隊奪冠，希望今年能複製當時的冠軍經驗。

本場比賽上半場砍進五記三分，殺的領航猿措手不及，並幫球隊拉開比數的李家瑞，賽後坦言，因為球隊系列賽輸掉第一場，全隊都想把系列賽扳平，這場比賽球場上的細節做得比前一場更到位，所以才能拿下勝利，但他強調，「開心一個晚上就好，明天開始就要準備第三場比賽。」

季末復出的主控高國豪，季後賽兩戰目前表現差強人意，不過總教練米蘭並不擔心，他認為高國豪應該只需要幾場比賽就能把狀況調回來，而此役高國豪僅出賽14分鐘就沒再上場，是因為田浩表現出色，所以捨不得把他換下場，相信之後的主場賽事，高國豪一定會挺身而出。

關鍵字： 艾夫伯攻城獅PLG

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