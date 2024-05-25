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WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

▲2024 WBC Asia Final 霹靂舞亞洲決賽今天登場。（圖／桃園市政府青年事務局提供）

▲2024 WBC Asia Final 霹靂舞亞洲決賽今天登場。（圖／桃園市政府青年事務局提供）

體育中心／綜合報導

2024 WBC Asia Final 亞洲決賽今天在桃園置地廣場登場，2 on 2決賽台灣隊Sniper Force可惜拿下亞軍，由印尼、馬來西亞聯隊奪冠；至於10 on 10對抗賽，則由桃園地主隊City 4完成衛冕。

「2024 WBC Asia Final 亞洲決賽」有來自世界各地高手報名參加，包含日本、菲律賓、印尼、馬來西亞、法國、印度、香港、西班牙、澳門等，超過10個國家、地區，200組以上選手來台較勁。

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經過一整天的激戰，最受矚目的2 on 2決賽，由馬來西亞雷戈(Lego Sam)和印尼的卡薩瓦茲(Casavaz)對決台灣的Bboy Taower、維尼搭檔，只可惜台灣隊以些微票數落敗，Bboy Taower在接受媒體聯訪時表示，心情非常開心，能闖進決賽算是有點運氣成分，但應該可以表現的更好一點，「雖然我和搭檔都是同一舞團的，但這是我們第一次搭檔比2對2的賽事。」

▲2024 WBC Asia Final 霹靂舞亞洲決賽今天登場。（圖／桃園市政府青年事務局提供）

▲2024 WBC Asia Final 霹靂舞亞洲決賽今天登場。（圖／桃園市政府青年事務局提供）

Bboy Taower透露，自己練習霹靂舞已經23年，原本自己也有亞、奧運夢，但後來因為一些原因就被迫放棄，「霹靂舞進入到亞奧運確實對國內的風氣有點提升，但還是和我想像的有些差距。」

拿下2 on 2的冠軍的馬來西亞、印尼聯軍，其中西亞雷戈笑說，決賽應該可以表現的更好一些，只是比賽前的等待時間有點久，「對於霹靂舞選手來說，不但身體會冷掉，腦子也會一直亂想。」有趣的是，西亞雷戈和卡薩瓦茲過去都是賽場上互相PK的對手，這次卻首度搭檔出賽。卡薩瓦茲表示，回去可能還要多練習，「自己也有亞奧運夢，但是國家的資源和支持比較少，所以對選手來說就會比較辛苦。」

桃園市青年事務局長侯佳齡表示，桃園市府一直都很支持年輕人的活動，加上霹靂舞現在列入亞奧運項目後，更需要積極推廣，「這是桃園首度舉辦國際的霹靂舞賽事，看到現在的人潮，確實很受到歡迎。」侯佳齡透露，桃園市政府不只有霹靂舞，對於所有年輕人的文化都很支持，「像是嘻哈文化、塗鴉文化我們都很支持。」

關鍵字： 霹靂舞桃園

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