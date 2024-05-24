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電子好球帶會改變捕手生態！　大聯盟傾向先用於挑戰

▲大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

根據大聯盟官網報導，目前正在小聯盟測試的電子好球帶短時間內不太可能上路，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）指出，電子好球帶在小聯盟測試遇到一些問題，目前比較有可能的做法，就是將電子好球帶納入挑戰中。

曼弗瑞表示，「我們仍然有一些技術問題，一些系統運行方面的技術問題。而且我們今年在小聯盟的測試的進展也並不像我們希望的那樣，我認為電子好球帶越來越不可能會在2025年實施。」

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此外，曼弗瑞也認為花更多的時間確保方法是對的更重要，像是好球帶的定義以及為個別打者設置好球帶，這也要參考球員的身高或攝影系統的位置，「我們還沒有開始與球員工會談話過，因為我們還沒有確定想法，在你知道自己在想什麼之前，很難進行那些對話。」

根據球員反饋，聯盟與球團已經逐漸有共識，如果電子好球帶引進大聯盟，起點應該是使用於挑戰中，讓球隊在比賽中都能對好壞球進行有次數限制的挑戰。

「最初我們以為每個人都會支持電子好球帶，如果能夠每次都判對，那是一個很棒的事情。」曼弗瑞表示，「不過我們在會議中了解到，球員們認為如果全面使用電子好球帶，可能會對比賽產生其他負面影響。」另外，球員們也認為捕手「偷好球」是比賽的一部分，如果啟用電子好球帶勢必會讓這項技術式微，也會改變捕手的生態，讓這個位置更看重打擊，影響那些以防守為賣點的捕手生涯。

關鍵字： MLB棒球

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